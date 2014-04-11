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Автостоянки для автотрейлеров заработают в Минске на улицах Убаревича и Напалеона Орды с 1 мая

11 апреля 2014 11:03
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Новости Беларуси. В Минске для любителей путешествовать в автотрейлерах к чемпионату мира по хоккею строят две автостоянки — на улицах Убаревича и Напалеона Орды. Первая вместит 120 легковых машин или 30 автобусов, вторая — в четыре раза больше.

Цена машиноместа порядка одного евро, что, кстати, значительно дешевле, чем снимать номер в гостинице или квартиру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Прудников, главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки, парковки»:
На стоянках будет оборудование, дающее возможность подключиться к сети напряжением в 220В. Ящики с разъемами будут размещены на опорах освещения. К одной точке можно подключить до 4 машин. Энергия здесь есть. Сейчас ведется работа по установке ящиков с разъемами для подключения автомобилей-дач. 15 апреля мы уже будем готовиться к приему гостей, а стоянка будет работать с 1 мая.

# Чемпионат мира по хоккею # Туризм

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