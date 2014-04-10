Самые посещаемые туристами города Беларуси - Минск, Полоцк, Брест и Гродно

Новости Беларуси. В Беларуси назвали самые посещаемые города среди туристов. В рейтинге лидируют Минск, Полоцк, Брест и Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее популярные места этих туристических жемчужин связаны с историко-культурным наследием. Например, в Полоцке - Софийский собор, в Бресте - мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», в Гродненской области - замки.

К слову, ранее был также выпущен рейтинг самых популярных белорусских достопримечательностей. Его возглавил Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж». В топ-5 вошли Брестская крепость, Гомельский дворцово-парковый ансамбль, замковый комплекс «Мир», Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник.