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Деловой, познавательный и ностальгический виды туризма будут развивать в Минске

10 ноября 2014 17:49
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Новости Беларуси. Деловой, познавательный и ностальгический виды туризма будут развивать в столице. До конца года для каждого направления будет сформирован специальный туристический пакет, в который помимо основной программы войдут экскурсии, питание и проживание.

Так, в рамках ностальгического туризма, или, как его еще называют, «генеалогического путешествия», можно будет побывать на малой родине своих предков и посетить места их захоронения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Натычко, первый заместитель начальника управления гостиничного и бытового обслуживания Мингорисполкома:
В настоящее время в Минске создана инфраструктура, которая позволяет провести целый ряд бизнес-мероприятий. То есть мы готовы все это сделать. Рынок отрегулирован. То есть если будет спрос определенного туриста на определенные услуги, значит будет и предложение этих услуг на туристическом рынке.

# Государственная политика в сфере туризма # Государственная политика # Туризм # Юрий Натычко

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