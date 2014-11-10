Деловой, познавательный и ностальгический виды туризма будут развивать в Минске

Новости Беларуси. Деловой, познавательный и ностальгический виды туризма будут развивать в столице. До конца года для каждого направления будет сформирован специальный туристический пакет, в который помимо основной программы войдут экскурсии, питание и проживание.

Так, в рамках ностальгического туризма, или, как его еще называют, «генеалогического путешествия», можно будет побывать на малой родине своих предков и посетить места их захоронения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Натычко, первый заместитель начальника управления гостиничного и бытового обслуживания Мингорисполкома:

В настоящее время в Минске создана инфраструктура, которая позволяет провести целый ряд бизнес-мероприятий. То есть мы готовы все это сделать. Рынок отрегулирован. То есть если будет спрос определенного туриста на определенные услуги, значит будет и предложение этих услуг на туристическом рынке.