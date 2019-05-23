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В какие страны лучше ехать отдыхать «дикарём», а в какие – с турфирмой?

23 мая 2019 08:50
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В стране начинается пора отпусков. Одни поедут на дачу, другие – в санатории, третьи предпочтут просто хорошенько выспаться. В то же время немалая доля белорусов уже готовят визы, купальники, чемоданы для поездки за границу. Цель большинства вояжей – солнце, море и достопримечательности других государств. Что делать если путешествие пошло не по плану? Как застраховать себя от неприятностей за рубежом?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларуси Виталий Грицевич.

В какие страны лучше ехать отдыхать «дикарём», а в какие – с турфирмой?

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Наверное то, что человек хочет. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Когда ты выбираешь турфирму, ты понимаешь, что тебе предоставляют весь комплекс услуг. Если ты путешествуешь один, ты не привязан к месту – это тоже большой плюс. Наверное, нужно отталкиваться от места. Если выбирать экзотические страны, где далеко, и непонятно, что в этой стране происходит, лучше довериться турфирме, а в наши страны-соседи можно ехать и самому.

В какие страны лучше ехать отдыхать «дикарём», а в какие – с турфирмой?-1

Как выбрать надёжную турфирму?

Куда обращаться, если вы оказались в беде за границей?​​​​​​​

Вьетнам и Албания стали популярными для отдыха у белорусов​​​​​​​

# Туризм # Туризм # Виталий Грицевич # Фотофакт

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