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Куда обращаться, если вы оказались в беде за границей?

23 мая 2019 09:35
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Что надо делать, если вдруг оказался в беде за границей, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Нужно бежать в наше посольство Республики Беларусь. К сожалению, не во всех странах оно есть, особенно в экзотических странах, но в этом случае у нас есть договоренность с Российской Федерацией, когда их посольство, которое гораздо шире, может помочь нашим гражданам при каких-либо чрезвычайных ситуациях.

В какие страны лучше ехать отдыхать «дикарём», а в какие – с турфирмой?

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Если нет белорусского и российского посольства, куда обращаться?

Виталий Грицевич:
Тогда в местную полицию. Она должна защищать не только местных граждан, но и иностранных.

# Туризм # Туризм # Виталий Грицевич # Фотофакт # Туризм

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