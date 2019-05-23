Куда обращаться, если вы оказались в беде за границей?

Что надо делать, если вдруг оказался в беде за границей, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Нужно бежать в наше посольство Республики Беларусь. К сожалению, не во всех странах оно есть, особенно в экзотических странах, но в этом случае у нас есть договоренность с Российской Федерацией, когда их посольство, которое гораздо шире, может помочь нашим гражданам при каких-либо чрезвычайных ситуациях.

В какие страны лучше ехать отдыхать «дикарём», а в какие – с турфирмой?

Как выбрать надёжную турфирму?

Если нет белорусского и российского посольства, куда обращаться?

Виталий Грицевич:

Тогда в местную полицию. Она должна защищать не только местных граждан, но и иностранных.