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Вьетнам и Албания стали популярными для отдыха у белорусов

23 мая 2019 09:34
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Какие направления в последнее время стали пользоваться популярностью среди белорусов, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Предпочитают Египет, но добрались и до Мадагаскара: где отдыхают белорусы

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Это уже устоялось направление той же Албании. Два-три года это направление работает, появилась прекрасная инфраструктура, улучшилось качество сервиса, а цена выгодно отличается от тех же стран-соседей, от той же Турции. Есть куча других направлений более экзотических, ездят в Таиланд, сейчас даже по цене, сравнивал по качеству, соседний Вьетнам.

# Туризм # Туризм # Виталий Грицевич # Фотофакт # Туризм

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