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В Израиле разрешат проверять электронную почту туристов

25 апреля 2013 14:52
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Новости Израиля. В Израиле разрешат проверять электронную почту туристов. Служба безопасности получит право требовать доступ к электронному ящику иностранцев, которые прибывают в международный аэропорт «Бен-Гурион». Если путешественник откажется демонстрировать письма, ему могут запретить въезд в страну.

Впрочем, такой досмотр коснется лишь тех, кто вызывает подозрения. При этом раздавать пароли никто не обязан. Достаточно самостоятельно войти в личный аккаунт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Туризм # Туризм

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