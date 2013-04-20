Поселок Сураж (Витебский район): местная церковь построена на месте мебельного магазина

Городской поселок Сураж находится в Витебском районе Витебской области. Населенные пункты с таким названием есть и в Украине, и в России, и в Польше, и даже в Испании.

Есть много версий происхождения названия этих населенных пунктов. Что касается белорусского поселка Сураж, то будем исходить из белорусского языка. В нем есть такое слово «сурожыцца», что значит сердиться или грозно, сурово смотреть на кого-либо. Надо разобраться, на кого же сурово смотрели наши предки в этом поселке.

Сураж находится в 43 километрах от города Витебска в очень красивом, живописном месте, где сливаются в одну три реки: Суражка, Каспля и Западная Двина. Наши археологи не обошли стороной этот поселок и выяснили, что он был заселен уже в VII-VIII веках нашей эры.

Поселение Сураж раньше принадлежало Сапегам. В 1563 году король Сигизмунд Август дал указ строить замки для укрепления государства. И для строительства одного из замков выбрали и поместье Сапегов Сураж. В 1564 году на левом берегу Двины, в месте, где впадает в нее Каспля, построили замок, который назвали «Сураж», что значит «грозно глядеть».

Управлял строительством замка витебский воевода Стефан Збаражский. Он также был и каштеляном трокским, и трокским воеводой.

Сураж было тем местечком, которое постоянно терпело набеги со стороны Московского княжества. И король Сигизмунд для того, чтобы люди селились в этом приграничном месте, наделяет Сураж правом на самоуправление. Магдебургское право он получил 5 августа 1570 года. Также здесь проходили ярмарки два раза в год. Сураж еще получил свой герб.

В 1616 году замок Сураж был захвачен и сожжен, а в 1633 году московское войско снова подошло к Суражу, и замок вновь захватили и сожгли. А Сураж, будто птица Феникс, восставал из пепла и выстраивался заново.

Но в 1654 году началась очередная война России с Речью Посполитой. И тогда в декабре гарнизон Суража был разбит, а в замок вошло вражеское войско. Через год суражане восстали против захватчиков и выбили из замка московский гарнизон. Но все было напрасно, потому что московской стороне вдруг подошло подкрепление, и замок после кровавой битвы снова оказался в руках захватчиков. Сураж вернули ВКЛ только в 1667 году после подписания перемирия.

Вскоре Сураж отдали России, и необходимость в оборонительном замке отпала. Поэтому его снесли и построили униатский храм, который раньше стоял в центре поселения. Это был собор святого Николая, построенный в середине XVIIІ века из кирпича. А в 1836 году тут была построена и православная церковь. Позднее, в 1839 году, была построена еще одна церковь, деревянная и, говорят, очень красивая. Но, к сожалению, ни один из этих храмов не сохранился.

Долгое время после здесь не было религиозного храма, а когда прошли времена воинствующего атеизма, то люди решили перестроить пустующий мебельный магазин под церквушку. Эту церковь освятили в честь святых апостолов Петра и Павла.

Когда Сураж вошел с состав Российской империи, все его вольности были ликвидированы, в том числе и Магдебургское право, и он стал обычным городком Полоцкой губернии.

Во время войны 1812 года в Сураже жил итальянский вице-король Евгений Богарне. К слову, его войско не грабило, не разрушало, а вело себя пристойно.

Кстати, в начале ХХ века 80% жителей Суража были евреями. Тут было аж 6 синагог, но ни одна из них не сохранилась. Только частично сохранилось еврейское кладбище.

В Сураже родилось много известных людей. К примеру, в 1900 году здесь родился Давид Загоскин, знаменитый художник. Еще здесь родился белорусский дирижер, скрипач и профессор Аркадий Бессмертный. Он является одним из создателей первого белорусского симфонического оркестра в 1918 году в Витебске.