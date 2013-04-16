Караванинг или как люди путешествуют в домах на колесах?!

Для караванеров главное увлечение в жизни - путешествия, причем не на необычном транспорте, а в доме на колесах. Для любителей такого направления в туризме караванинг - целая философия, особое состояние души и чувство свободы. Ведь в любую минуту можно сорваться с привычного места и отправиться куда угодно, захватив с собой только...автодом!

Михаил Березовский, председатель правления клуба караванеров:

Бывал уже много где: Финляндия, Чехия, Австрия, Германия, Франция, Швейцария.

Караванеров в Беларуси пока немного. Едва можно насчитать около сотни человек. Хотя за рубежом это направление очень популярно. На ночлег караванеры паркуют свои автодома в специально отведенных местах - кемпингах, где есть все необходимые удобства, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Михаил Березовский:

Что собой подразумевает кемпинг? Там есть и душевые, и туалеты, и прачечная, то есть стоят стиральные машины, можно постирать. Конечно, стирать где-то в своей машине неудобно, особенно постельное белье. И вот это все - оборудование, кроме того, инфраструктура есть во многих кемпингах! Да и кемпинги тоже классифицируются - бывают три, четыре звезды.

Автодом или, проще говоря, кемпер очень удобен, ведь он оборудован всем, что нужно для жизни.

Михаил Березовский:

Вот входная дверь. Поскольку это все-таки дом, есть коврик! Вытер ноги - и можно заходить! В этом кемпере несколько комнат. Зашториваются полностью окна, чтобы было видно, что внутри делается. Сидения легко разворачиваются, стол сдвигается и собирается - получается гостиная. А здесь кухня - всякие ящички для всего, что на кухне требуется. Все они фиксируются, чтобы на ходу не открывались. Есть трехконфорочная газовая плита, есть мойка. А здесь - шкаф, он предназначен для одежды, но он подогревается, поэтому здесь все быстро сохнет. Есть телевидение. И двуспальная кровать. Но если путешествуем не вдвоем, а втроем, в автодоме есть еще одна кровать.

Путешествовать в автодомах можно целыми семьями. К тому же, есть возможность захватить с собой все необходимое для отдыха - лыжи, лодки, велосипеды - места хватит на все, главное всей душой любить такой вид отдыха.

Михаил Березовский:

Некоторым, допустим, не хватает таких удобств. Они путешествуют по отелям. Им не лень таскать чемоданы. Надо уважать все вкусы. Лично мне нравится вот такой способ.

Караванеры сегодня объединяются в клубы и даже вместе путешествуют по миру. А сейчас и вовсе рассматривается вопрос, чтобы создать ассоциацию караванеров. А это значит, что скоро и у нас могут появиться кемпинги со своей развитой инфраструктурой и, конечно, новые туристы - караванеры.