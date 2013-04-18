Дом милосердия в Минске имеет уникальный иконостас и известен своими целительными святынями

Новости Минска. Когда-то на этом месте были барская усадьба и раскинулся ароматный яблоневый сад… Появиться здесь Благодатному дому спустя время было предначертано свыше…

Дом милосердия возвели в одном из самых живописных уголков Минска в начале 21 века, но с соблюдением старых православных традиций. Еще в древних монастырях при церквях людей кормили, одевали и обучали. Вспомните белорусскую святую Евфросинию Полоцкую. С ее именем у Дома милосердия связано немало…

Бело-оранжевый цвет в тему национального орнамента и архитектурная форма в виде шестиконечного креста преподобной святой Ефросинии – особая миссия Дома милосердия ярко видна с высоты птичьего полета.

Идея объединить под одной крышей духовную, социальную, просветительскую и медицинскую помощь пришла настоятелю Всехсвятского прихода отцу Федору Повному в начале 90-х, она была вызвана желанием помочь соотечественникам преодолеть последствия Чернобыльской аварии.

26 июня 1993 года был заложен первый камень в основание будущего здания, а 19 мая 2002 произошло освящение Дома Милосердия.

Идейный вдохновитель отец Федор Повный вместе с архитектором Львом Погореловым в 1995 году начали воплощать христианскую мечту в реальность. Строительство осуществлялось за счет пожертвований церкви. Спустя 11 лет, и сегодня можно сказать, что Дом милосердия – образец лучших технологий всех времен. От брасовской черепицы из Германии, уложенной по старинным технологиям без единого гвоздя до современных полов с подогревом.

Этот деревянный домик – свидетель времен строительства. Именно с него начиналась история Дома милосердия. Он служил домовой церковью для Всехсвятского прихода и прославился в 1995 году силой чудотворной иконы Божьей Матери.

Настоятель прихода – профессиональный художник. Чувство красоты и гармонии присутствует в каждой детали интерьера Дома милосердия. Грамотная геометрия пространства, нежный спокойный колорит и роспись стен, высокие витражи и большие окна... Настоящее царство добра и света.

Ольга Судник:

Дом милосердия – второй дом, в который мы приходим с раннего детства. Когда родился ребенок, мы приходили сюда с колясочкой, потому что здесь тишина, умиротворенность, всегда есть о чем подумать, купить хорошую книгу и прочитать ее. Здесь всегда найдешь хорошего человека, с которым можно поговорить, излить душу свою, поделиться проблемами, тебя поддержат, посоветуют.

Сердцем дома милосердия прихожане называют храм в честь святого праведного Иова Многострадального. Уютная домовая церковь, традиционная, трехчастная. За десятилетие священной жизни в этом приходе побывало около 54 делегаций с разных стран мира.

Молитвенная красота церкви воссоздана идеально. Стены украшают фрески с изображениями древних святых… На расписных стенах фрагментарно изображены православные минские храмы 19 века, разрушенные в 1938 году. Здесь и тогдашний собор в честь Петра и Павла, на месте которого была белоснежная церковь в честь иконы Казанской Божьей Матери, и реконструкция первого минского храма архитектора Лаврецкого, который так и не достроили. Так что можно не только любоваться, но и изучать историю православия в красках.

Иерей Андрей Саврицкий, клирик прихода в честь Всех Святых:

Дом милосердия имеет уникальный иконостас, который сделан в технике фарфора. Более трех тысяч мелких деталей венчает православный иконостас. В центре иконостаса находятся царские врата. Иконы, которые вы видите на иконостасе в первом местном ряду, - это те иконы, которые наиболее почитаемы нашими прихожанами: икона покровителя храма святого Иова Многострадального, того человека , который жил задолго до Рождества Христова в Ветхом завете и на долю которого выпало много трудностей.

Известен храм Иова Многострадального и своими целительными святынями. Среди них - Чудотворная икона Божией Матери, именуемая Державная, впервые мироточившая 19 мая 1994 года и прославившаяся своей силой. А также ювелирный по своей красоте крест, который хранит в себе частички мощей 44 святых, среди них - частица Животворящего Древа Господня.

Воспитание нового поколения по христианским традициям — прерогатива Дома милосердия. Более 10 лет действует воскресная школа. А с 2003 года при столичной школе №137 имени Машерова открыли начальные классы с православной формой духовно-нравственного воспитания. Обучение проходит в стенах благодатного дома. Росписи с национальными историческими и православными сюжетами создают для детей особый сказочный мир.

Алла Соколова, учитель класса с православной формой воспитания:

Привитие нравственных духовных качеств, которые помогут ребенку отличить добро от зла, не солгать, не навредить кому-то, уметь сострадать. Задача не столько религиозная, сколько просветительская.

На территории Дома милосердия немало священных достопримечательностей. Например, этот колокол — подарок друзей-христиан из Германии. Звонить в него почетно разрешают самым эрудированным ученикам, а также любознательным гостям во время экскурсий. Источник чистой воды «Беларусь Православная» - культовое место для горожан. 19 января 2004 года в праздник Богоявления состоялось освящение воды. Крытый источник позволяет приходить за святой водой в любой сезон, а множество кранов не создают столпотворений, как в городских церквях. К слову, берут воду с глубины 275 метров, поэтому она очень чистая и вкусная.

Людмила Дриняева, заведующая библиотекой в честь Преподобного Серафима Саровского Дома Милосердия:

Наше служение, мысль выразилась и в нашем архитектурном решении, и в интерьерах, и наполнении, и, самое главное, выразилась именно в людях, в нашей среде. Пациенты, которые у нас бывают, кто приходит к нам на экскурсии, путешествовать, школьники – они ощущают эту среду.

Десятки социальных проектов, источник реабилитации, надежда для детей-сирот и инвалидов. Уникальный центр, который всегда готов открыть свои двери для тех, кто приходит сюда за помощью, и тех, кто стремится творчески реализовать свой интеллектуальный и духовный потенциал, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.