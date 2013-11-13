В Испанском визовом центре в Минске можно будет получить визу в Данию

Новости Беларуси. Испанский визовый центр в Минске пользуется популярностью. За полгода работы его услугами уже воспользовались около 4 тысяч белорусов. Центр упрощает процедуру получения визы: специалисты оформляют документы и направляют в Генеральное консульство Испании в Москве. Весь процесс занимает около десяти дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее визу для поездки в Испанию белорусы получали в консульском отделе Посольства Франции, однако соглашение по делегированию таких прав уже истекло. Теперь можно обращаться либо в Минский визовый центр, либо на прямую в Генеральное консульство Испании в российской столице.

Сринарайн Санкаран, директор компании по визовой поддержке (филиал по странам СНГ):

Каждый день в наш центр обращаются от 30 до 50 заявителей, а в летний период доходило до 100 человек. Уже сейчас можно сказать, что центр пользуется популярностью, но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Буквально через месяц здесь будут принимать документы для получения визы в Данию. Думаю, спектр услуг будем расширять и дальше.