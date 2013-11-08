В Гомеле построили свою Эйфелеву башню

Новости Беларуси. Еще одна мировая знаменитость и символ Парижа появилась в Беларуси. «Эйфелевы» башни есть в Китае, Японии, Чехии, Румынии, Болгарии, России… Большинство стоит просто для красоты, некоторые выполняют функции телевышек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в Гомеле своя копия известного сооружения сначала появилась в виде скамейки. Три недели сварочных работ — и трехметровая башня готова. Она получилась эффектной и очень похожей на парижский оригинал, правда уменьшенный в сто раз. Уже при установке ее решили отделить от скамейки и установить на постамент рядом. Теперь известный архитектурный шедевр украшает Гомельский парк.

Автором маленького уголка Франции в городе над Сожем стала молодой архитектор Кристина Лавшук. Это её дебютная работа. Выступить в роли Густава Эйфеля девушку сподвигло неодолимое желание подарить родному городу атмосферу Парижа. На всякий случай архитектурное сооружение выполнили в анти-вандальной манере ̶ из толстого железного прута. Правда, это никак не сказалось на элегантности башни. Знакомый образ узнаётся с полувзгляда.

Кристина Лавшук, автор проекта:

Посидят на скамье, о чем-то вспомнят, помечтают. Или те, кто уже побывал возле Эйфелевой башни, сидя на скамье, будут вспоминать эти прекрасные моменты.

Житель Гомеля:

Тихий, уютный уголок, и даже непонятно, что это Гомель. Это как будто маленькая Франция.