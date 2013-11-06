Новости Великобритании. В преддверии мирового первенства. Беларусь представляет свой потенциал на крупнейшей всемирной туристической выставке в Лондоне. Гостиницы, туроператоры и туркомпании. На национальном стенде и промопродукция с символикой чемпионат мира по хоккею 2014.

Лондонский «World Travel Market» – самое масштабное событие в сфере мирового туризма. Ежегодно в выставке принимает участие более 5,5 тысяч компаний из 200 стран. Это и возможность прямого делового партнерства и экономически эффективный способ маркетинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В предстоящем чемпионате мира примет участие 16 национальных команд — из Европы, Америки и Азии. В Минск прибудут до 20 тысяч хоккейных болельщиков. В их числе и лондонские фанаты.

Впрочем, готовится начали уже сегодня. Хотя бы со знакомства. С Беларусью глазами туристических компаний. Чемпионат мира по хоккею 2014 года наша страна презентует на всемирной туристической выставке в Лондоне.

У белорусского национального стенда ажиотаж. О гостиничном бизнесе и известных туроператорах нашей страны можно узнать, что называется, из первых уст. Тем более в преддверии такого события. До мирового первенства по хоккею на белорусской земле остаётся полгода. В предвкушении уже и хоккейные болельщики. Руководитель нашей делегации Ольга Матюшко вспоминает: все вакантные места на сборном стенде разобрали ещё задолго до начала выставки.

Более 5 с половиной тысяч компаний, почти 50 тысяч специалистов из 197 стран и регионов. Совсем скоро международная пресса назовёт всемирную туристическую выставку этого года рекордной по количеству профессионалов-участников. На лондонскую выставку Фредди Бин приехал из Бельгии. Руководитель крупной туркомпании уверен: Беларусь — направление перспективное. Об имидже страны говорит и предстоящий чемпионат.

Фредди Бин, руководитель туристической компании (Бельгия):

Предстоящий чемпионат мира по хоккею – это замечательное событие в мировом спорте, это очень поможет привлечь дополнительный туристический поток. Мы будем пытаться промотировать это наши клиентам. Я уверен, что они очень заинтересуются.

К сожалению, наши знания о Беларуси еще очень ограничены, но чемпионат действительно поможет открыть Беларусь иностранных туристам. Мы часто организуем туристические поездки к вашим соседям: в балтийские страны, в Польшу, в Калининградскую область. Беларусь, естественно, совсем рядом, и мы очень хотим исследовать дальнейшие туристические возможности вашей страны, привлечь туда наших европейских клиентов.

Вот уже который год World Travel Market собирает на одной площадке крупнейшие компании из индустрии путешествий. Говорили и о возможностях туристического сотрудничества с нашей страной.

Брайан Паркинс, руководитель туристической компания Майами-Бантерз Лимитед (Великобритания):

Я был в Беларуси много раз. Это необыкновенная страна с очень дружелюбными людьми, которые готовы сделать все для тебя. Мне кажется, что белорусский стенд на этой выставке очень замечательный, много рассказывает о стране и действительно отражает дух Беларуси.

Популярный туристический форум — ещё и возможность прямого делового партнерства, и экономически эффективный способ маркетинга. Так, белорусская сторона заинтересована во включении нашей страны в различные туристические маршруты. Международные туроператоры идею поддерживают.

Абдулла Налроби, руководитель туристической компании (Саудовская Аравия):

Беларусь - это очень хорошее направление туризма для азиатских стран. Я был в Беларуси 3 раза и мне нравится у вас абсолютно все.

Познакомиться с белорусским стендом гости туристического форума смогут до 7 ноября.