Инвентаризация комплекса «Брестская Крепость-Герой»: 75% всех строений и объектов не используется

Новости Беларуси. «Перепись» в Брестской крепости. Инвентаризация длилась почти 10 месяцев. Специалисты изучили техническое состояние всех строений и объектов цитадели. Выяснилось, что 75% из них не используется. При этом каждая пятая постройка - в плохом или аварийном состоянии. Теперь все выявленные недочеты необходимо устранить.

По окончанию работ будет создан своеобразный атлас для туристов. К слову, цитадель лидирует в списке самых популярных мест Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская Крепость-Герой»:

Проделана очень большая поисковая работа не только в части обмеров, но и исторически. Многие моменты нашли отражение в справке, которую сделали специалисты. Поработали хорошо в архивах России, Варшавы. И это очень и очень важный момент, потому что на некоторые объекты мы не знали даже где и что можно найти. Мы узнали, какова полезная площадь наших объектов и сооружений Брестской крепости. Это более 55 тысяч квадратных метров.