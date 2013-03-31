В Гродненской области студенты профлицея создают агроусадьбу: страусов завели, рыбу в прудах разводят, осталось отреставрировать поместье 19 века

Новости Беларуси. В Гродненской области на базе одного из сельских лицеев создают эко-туристический комплекс. Администрация и учащиеся заведения полны идей и оптимизма. Чтобы привлечь посетителей, здесь приобрели экзотических животных и птиц; уже организовали страусиную ферму. В планах - отреставрировать панскую усадьбу и открыть там небольшую агроусадьбу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Малоберестовицком лицее к своим экзотическим питомцам относятся как к обыкновенной домашней птице. Говорят, страусы отличаются от уток и гусей только размерами. Пользы от них тоже в разы больше.

Приобрели двуногих великанов чуть больше года назад, тогда же пришла идея создать эко-туристический комплекс. Бывшая панская усадьба, решили здесь, должна привлечь туристов. Да и опыт подобной работы у лицея есть.

Эдуард Карвацкий, директор Малоберестовицкого государственного профессионального лицея перерабатывающей промышленности:

В красивых озёрах, которые мы ежегодно запруживаем, организовываем услуги по рыболовству. Приобрели страусов. У нас прижились эти птички. Этим летом даже специально приезжали люди, чтобы посмотреть.

К воплощению идеи приступили, что называется, всем миром. Руководство лицея работает над материальной базой, учащиеся «взяли шефство» над экзотическими питомцами. Кстати, благодаря страусам некоторые ребята и сделали выбор в пользу именно этого учебного заведения.

Алексей Ляховский, учащийся Малоберестовицкого государственного профессионального лицея:

Когда я сюда поступал, уже имел сведения, что здесь есть такие птицы. Действительно очень интересно. Я раньше их видел, но здесь они открылись совсем по-другому. Попробовал их кормить. Много времени здесь провожу.

Владислав Анцушкевич, учащийся Малоберестовицкого государственного профессионального лицея:

О страусах я знаю почти всё - птица не прихотливая, питается абсолютно всем, как кролики. Кушает морковь, траву на зиму заготавливаем, покупаем комбикорм. Ест всё.

Среди других питомцев - овцы и вьетнамские свиньи. В этом году планируют закупить еще и редких птиц. Но привлекать туристов в лицее планируют не только экзотическими животными.

Жемчужиной будущей агроусадьбы должен стать дом местных помещиков Солтанов 19 века. В перспективе здесь сделается ремонт и откроется небольшая гостиница.

Будет и небольшое кафе - с возможностью трудоустройства своих же выпускников.

Виктория Лаляко, учащаяся Малоберестовицкого государственного профессионального лицея:

Будет открываться агроусадьба. Готова приложить здесь все свои умения и как повара, и как кондитера.

Создание эко-туристического комплекса, уверяют в лицее, позволит не только привлечь в район туристов, но и заработать дополнительные деньги для учебного заведения. Уже сегодня спрос на страусиные яйца превышает предложение.

Эдуард Карвацкий, директор «Малоберестовицкого государственного профессионального лицея перерабатывающей промышленности»:

Не прошло и полгода, а уже шквал звонков - и знакомые, и из города. В Гродно сеть ресторанов интересовалась, нельзя ли у яйца купить. Я думаю, что продукция страусоводства будет востребована.

Первые организованные группы туристов в лицее ждут уже нынешним летом. А после завершения реконструкции всех зданий эко-комплекс должен стать туристической Меккой всего региона.