Новости Беларуси. Стоянки для трейлеров появятся в Минске к Чемпионату мира по хоккею-2014. В качестве площадок для отдыха будут использовать территории санаториев и загородных лагерей.

Первый кемпинг с канализацией, водо- и электроснабжением может появится в Ждановичах. Если проект окажется выгодным, то такие стоянки оборудуют по всей стране, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Новиков, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:

Сегодня на уровне городского штаба по проведению ЧМ по хоккею рассматривается предоставление разных видов размещения гостей. Также организация популярного в странах Европы размещения - парковки, которые уже имеют всю необходимую инфраструктуру.