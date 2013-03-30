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Стоянки для трейлеров появятся в Минске к Чемпионату мира по хоккею-2014

30 марта 2013 12:50
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Новости Беларуси. Стоянки для трейлеров появятся в Минске к Чемпионату мира по хоккею-2014. В качестве площадок для отдыха  будут использовать территории санаториев и загородных лагерей.

Первый кемпинг с канализацией, водо- и электроснабжением может появится в Ждановичах. Если проект окажется выгодным, то такие стоянки оборудуют по всей стране, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Новиков, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:
Сегодня на уровне городского штаба по проведению ЧМ по хоккею рассматривается предоставление разных видов размещения гостей. Также организация популярного в странах Европы размещения - парковки, которые уже имеют всю необходимую инфраструктуру.

# Чемпионат мира по хоккею # Туризм

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