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Открыта одна из главных достопримечательностей Австралии, на ее ремонт потратили более 10 миллионов долларов

26 сентября 2012 12:43
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Новости Австралии. В Сиднее после капитального ремонта открылся океанариум - одна из главных достопримечательностей Австралии. На его ремонт потратили более 10 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромный аквариум вместимостью около 8 миллионов литров воды стал домом почти для 700 видов животных. После ремонта увеличилась в несколько раз площадь обзора. Особенно хорошо стало видно акул. Некоторых из этих рыб, кстати, загружали в аквариум при помощи подъемного крана. 

# Туризм # Фотофакт # Достопримечательности Австралии

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