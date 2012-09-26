Открыта одна из главных достопримечательностей Австралии, на ее ремонт потратили более 10 миллионов долларов

Новости Австралии. В Сиднее после капитального ремонта открылся океанариум - одна из главных достопримечательностей Австралии. На его ремонт потратили более 10 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромный аквариум вместимостью около 8 миллионов литров воды стал домом почти для 700 видов животных. После ремонта увеличилась в несколько раз площадь обзора. Особенно хорошо стало видно акул. Некоторых из этих рыб, кстати, загружали в аквариум при помощи подъемного крана.