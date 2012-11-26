Деревня Люшнево Барановичского района Брестской области. Здесь более 300 лет проживал известный старинный белорусский род

Новости Беларуси. Деревня Люшнево находится в Барановичском районе Брестской области. Бывшее княжество Литовское, а сегодня – Республика Беларусь. В письменных источниках деревня Люшнево упоминается еще в начале 16 века: в 1510 году в Метрике Великого княжества Литовского упоминается Люшнево Поле. Во второй половине 16 века в деревне обосновался род Сангушек, владельцем деревни был Алексей Михайлович Сангушко-Каширский.

Сангушки – это древний белорусский шляхетский род, принадлежавший гербу «Погоня». Начало свое они брали от Федора Ольгердовича.

У Федора Ольгердовича был сын Александр, которого называли Сангушко, откуда и пошла фамилия Сангушко. Затем пошли ответвления фамилии Сангушко: те, кто жили в Ковеле, носили фамилию Сангушки Ковельские, те, кто в Кашире – Сангушки Каширские. Вот Сангушкам Каширским Люшнево и принадлежало.

Первый владелец Сангушек-Каширских Александр Михайлович женился второй раз на Богдане Мстиславской. После смерти Александра Михайловича Люшнево перешло во владения Богданы Мстиславской, которая выходит замуж второй раз за Андрея Тихоновецкого. Затем Люшнево переходит к Анне, дочери Богданы, которая выходит замуж за Сапегу. От Сапегов Люшнево перешло к шляхтичам Воловичам.

Воловичи – белорусский род шляхтичей герба «Багория», представители которого с 15 по 18 века занимали государственные должности в Великом княжестве Литовском. Сначала исповедали православие, в 16 веке среди Воловичей было много представителей кальвинизма. Тогда же род разделился на несколько ветвей. В 19 веке существовало 4 ветви рода Воловичей. Одна из ветвей существовала здесь с начала 17 века и просуществовала 300 лет: до 1939 года. Люшнево стало для них родовым гнездом.

Род Воловичей является чисто белорусским. По документам Воловичи известны еще с 15 века. Первым подписываться Воловичем стал Гриня Ходькович, сын боярина Ходьки. Гриня Волович занимал должность конюшего (придворный чин, на который назначались лишь самые близкие и заслуженные люди – ред.) Великого княжества Литовского. Гриня Ходькович Волович был женат дважды. С первой женой у них родилось четверо сыновей: Лукаш, Богдан, Ян и Марк. А со второй женой у него было 3 сына: Григорий, Михаил и Павел.

Самым знаменитым из рода Воловичей был Евстафий Волович. Родился Евстафий Волович около 1520 года, умер в 1587 году. Был государственным деятелем Великого княжества Литовского. С 1576 года – канцлер Великого княжества Литовского и комендант виленский. Несколько раз ездил послом в Москву, в том числе и в 1553 году, когда Ивана IV не назвал царем. Один из лидеров оппозиции при заключении Люблинской унии в 1569 году. Вместе с остальными магнатами, противниками объединения Великого княжества Литовского с Польшей покинул Люблинский сейм. Один из организаторов подготовки статута ВКЛ в 1566. Симон Будный посвятил Евстафию Воловичу книгу «Об оправдании грешного человека перед Богом».

1 июля 1569 года был подписан Международный правовой акт объединения ВКЛ и Польши в одно федеральное государство Речь Посполитую, после чего началась полонизация нашей страны.

Уже в 1599 году здесь был усадебный дом, недалеко от которого Воловичи построили церковь, около которой находилось кладбище. Ни кладбище, ни церковь на сегодня не сохранились.

Иван Воробей:

Эта горка когда-то была красивой горой, мы здесь детьми катались на лыжах и санках. Почему она начала называться Поповой? Здесь рядом был дом священников. Все священные лица, приезжавшие сюда служить, жили в этом доме. Где-то в 60 годах этот дом снесли, а название Попова гора так и осталось. Когда-то здесь стояла церковь, говорили, красивая, и было кладбище, а с другой стороны, видно, были люди расстреляны, потому что мы нашли черепа, они лежали лицом вниз с дырочками во лбу. Со временем эту гору раскопали, вывозили. У нас на улице асфальт прокладывали, нужен был песок, так сыпали туда и кости, и черепа... Под машиной все трещало. Сначала я позвонил в райисполком партии, сначала запретили, а потом снова начали все улицы копать, снова этим песком с костями все засыпали. А теперь эту гору превратили в свалку.

В 1865 году в Люшнево была построена еще одна церковь и освящена в честь Успения Пресвятой Богородицы. Она прошла через все атеистские испытания. В советское время ее хотели уничтожить.

Когда приехали из райкома партии, поводом, чтобы уничтожить церковь, стало то, что она стоит на горе, ее видно отовсюду вокруг, поэтому своими крестами церковь портит местный пейзаж. Спас церковь местный житель Иван Воробей, который стал писать письма в Москву. В ответ из Москвы пришло письмо, в котором приказывалось сделать в здании музей или театр. Так это здание сохранилось. Вскоре храм снова был открыт. Церковь была закрыта в 1961 году, ее переделали под склад. Спасены местными жителями были некоторые кресты и образы.

Недалеко от церкви была усадьба Воловичей, дворец, построенный еще в 17 веке. Он был деревянный, одноэтажный, посередине был двухэтажный портик с колонами. Крыша была из гонта (строительный материал в виде пластин из древесины – ред.) и четырехскатная, а с левого крыла был полностью застекленный зимний сад. До наших дней не дошел.

Внутренняя планировка комнат во дворце Воловичей в Люшнево была анфиладная: когда комнат не много, но все они огромного размера. Здесь был белый салон, столовая, бальный зал, а также часовня. Во дворце также было собрание портретов рода Воловичей, среди которых выделялся портрет епископа Воловича, жившего в 17 веке. Он был епископом на протяжении 14 лет, и за годы его правления было построено 26 костелов, большинство в Беларуси.

Дворец Воловичей сгорел в 1936 году, и Воловичи жили в доме управляющего. В Люшнево было много разных хозяйственных построек, но все было уничтожено.

Сегодня территория, где находилась усадьба Воловичей, застраивается, хотя по правилам этого делать нельзя, так как это место считается памятником истории.

Воловичами была заложена чудесная водная система, здесь было сделано много озер, и на одном из озер стояла водяная мельница. Также здесь ловили рыбу.

С конца 18 века Люшнево было центром волости, здесь были и корчма, и мельница, и народное училище, и областное правление. В начале 20 века в Люшнево проживали почти 1000 жителей.

С 1921 года Люшнево было уже в составе Польши, это был центр Слонимского повета. Тогда здесь в своем имении жил Казимир Волович. Его дочь Мария вышла замуж за Януша Доманского, и Люшнево переходит к Доманским, но ненадолго: шел 1939 год и паны вынуждены были покинуть свое имение.