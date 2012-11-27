МИД Беларуси: Египет не планирует изменять порядок выдачи виз туристам из Беларуси

Новости Беларуси. Египет не планирует изменять порядок выдачи виз туристам из Беларуси. Об этом сообщили 27 ноября в МИД нашей страны, ссылаясь на информацию служб безопасности аэропортов городов Хургада и Шарм эль-Шейх, в компетенцию которых входит выдача иностранцам въездных виз в Египет.

Ответственность за оказание визовой поддержки по прибытии несет туристическая компания. Ее представитель в обязательном порядке встречает отдыхающих и обеспечивает миграционной картой с печатью туркомпании.

Во избежание возникновения непредвиденных обстоятельств в стране с напряженной политической обстановкой гражданам рекомендуется заранее оформить визу для въезда в Египет в посольстве Египта в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Консульская служба МИД Беларуси связалась с соответствующими службами Министерства иностранных дел Египта, мы также вышли на контакт с Департаментом по миграции Министерства внутренних дел и получили официальное заявление, что порядок выдачи виз для белорусских туристов остается прежним. Визу можно будет получить в аэропорту, а основанием для получения визы будет ваучер туристической компании, которая продала белорусу свой тур.