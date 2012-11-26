Деревня Новодевятковичи Слонимского района - здесь сохранилось уникальное для Беларуси кладбище 18 века, захоронения ятвягов и красивый костел

Новости Беларуси. Деревня Новодевятковичи находится в Слонимском районе Гродненской области. Бывшее Великое княжество Литовское, а сегодня – Республика Беларусь.

Когда-то не было ни новых Девяткович, ни старых Девяткович, а была одна деревня: Девятковичи, которая принадлежала старинному роду Мелешко. Можно сказать, что Девятковичи – это сердце рода Мелешко, разбросанного по всему миру.

В 1569 году здесь произошел раздел между двумя братьями Василием и Федором. Василию достались Стародевятковичи, а Федору – Новодевятковичи.

В начале 17 века Новодевятковичи были владением Кондрата Мелешко. У Кондрата было два сына: Станислав и Хризостом. Станислав избрал путь монаха, и двор перешел к Хризостому.

Хризостом умер в 25 лет, оставив жену Катаржину и дочь Теодору. Впоследствии Теодора стала последней владелицей деревни Новодевятковичи из рода Мелешко.

Как только Теодоре Мелешко исполнилось 16 лет, она вышла замуж за Александра Слизня, который был старше нее на 31 год. Приехав во двор, он расплатился с долгами отца Теодоры и стал полновластным владельцем Новодевяткович. Началась новая эпоха Новодевятковичей. Слизни здесь жили почти 300 лет.

У Александра и Теодоры Слизней родились 9 детей: 8 мальчиков и 1 девочка по имени Юдита, ставшая монахиней Минского Свято-Духового монастыря.

Александр, несмотря на то, что был старше жены на 31 год, Теодору пережил. Она умерла в возрасте 37 лет.

Александр женился второй раз. Новодевятковичи стали собственностью его старшего сына, рожденного еще Теодорой, Степана Александровича Слизня.

У Степана Слизня было 3 сына: Степан, Тадеуш и Язеп. Новодевятковичи перешли к старшему сыну Степану.

Семья Слизней была католической, и первый костел построил еще Александр Слизень. Он построил небольшой костел как усыпальницу рода Слизней. Его внук, Тадеуш, решает этот деревянный костел разобрать, а на его месте построить каменный костел. Строительство он начал в 1786 году. Но в 1790 году Тадеуш Слизень умер. Костел был практически достроен, в этом костеле Тадеуш и почил.

Достраивала костел жена брата Тадеуша, Степана, - Софья Четвертинская, новая владелица Новодевяткович.

Костел был построен в барочно-классическом стиле, богато декорирован, расписывал его знаменитый художник Феликс Кашубский, а иконы для костела писал знаменитый художник Павел Фригидер.

Софья Четвертинская сделала очень многое для Новодевяткович. Кроме костела она построила дом ксендза, школу, госпиталь. Умерла Софья Четвертинская в 1808 году. Ее гроб поставили в подвале костела с надписью на могильной плите: «Жила не для себя, а для Бога, и без веры в Бога не сделала ни единого шага».

В 1863 году ксендзом в костеле был Василевский, который встречал и провожал повстанцев Калиновского с молитвой. За это он был арестован и выслан в Сибирь. А костел был закрыт и передан православным. И тогда началась перестройка костела под православную церковь.

Православная церковь была здесь до 1921 года. Когда там была территория Польши, церковь снова стала костелом. Но в 1939 году храм закрыли большевики. При немцах его открыли, и только в 1944 году партизаны сожгли костел. Люди после войны отремонтировали храм, но молились в нем недолго: большевики храм закрыли и сделали из него склад. Только недавно здание костела было возвращено католикам.

Дворец, стоявший напротив костела, принадлежавший роду Мелешко, сгорел.

Слизни начали строить дворец, но довел строительство до конца в середине 19 века Альфред Слизень.

Во дворце была богатейшая библиотека, книги в которой собирали на протяжении 5 веков. Дворец исчез в 1944 году: его взорвали партизаны. Сегодня этот дворец мы можем видеть только на картинке Наполеона Орды и других художников.

На католическом кладбище в Новодевятковичах сохранилась каплица, усыпальница рода Слизней. Это кладбище уникально для всей Беларуси, потому что редко где можно найти в Беларуси захоронения 18 века.

На окраине Новодевятковичей лежит древний валун с высеченными на нем ромбами и прямоугольниками, что является доказательством того, что на этом месте раньше жили ятвяги, племена балтийского происхождения. Недалеко от валуна находятся старинные захоронения ятвягов.

В местной школе Новодевяткович силами местных учителей создан музей, сообщили в программе «Приключения дилетанта» на СТВ.