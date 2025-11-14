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Беларусь обновляет систему управления в сфере туризма. Что изменится?

14 ноября 2025 06:36
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С 2026 года туризм в Беларуси получит обновленную систему управления, ориентированную на инвестиции, качество и развитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постановление о Национальном агентстве по туризму подписано премьером. Документ утверждает устав агентства, которое с 1 января переходит в подчинение правительству. Решение принято во исполнение указа Президента.

Беларусь обновляет систему управления в сфере туризма. Что изменится?-2

Что касается основных новшеств: агентство получает полномочия по государственному регулированию и проведению единой политики в сфере туризма. Цели и задачи переориентированы на экономический эффект – рост вклада туризма в ВВП, продвижение инвестиционных проектов, повышение качества услуг. Предусмотрено участие в проектах государственно-частного партнерства и право на предпринимательскую деятельность для реализации уставных целей.

Агентство будет взаимодействовать с новой вертикалью управления в сфере туризма и станет ключевым регулятором отрасли. Его задача – не только развивать внутренний и въездной туризм, но и сделать сферу весомым фактором экономического роста.

# Туризм

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