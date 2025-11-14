Беларусь обновляет систему управления в сфере туризма. Что изменится?

С 2026 года туризм в Беларуси получит обновленную систему управления, ориентированную на инвестиции, качество и развитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постановление о Национальном агентстве по туризму подписано премьером. Документ утверждает устав агентства, которое с 1 января переходит в подчинение правительству. Решение принято во исполнение указа Президента.