Беларусь обновляет систему управления в сфере туризма. Что изменится?

С 2026 года туризм в Беларуси получит обновленную систему управления, ориентированную на инвестиции, качество и развитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постановление о Национальном агентстве по туризму подписано премьером. Документ утверждает устав агентства, которое с 1 января переходит в подчинение правительству. Решение принято во исполнение указа Президента.
Что касается основных новшеств: агентство получает полномочия по государственному регулированию и проведению единой политики в сфере туризма. Цели и задачи переориентированы на экономический эффект – рост вклада туризма в ВВП, продвижение инвестиционных проектов, повышение качества услуг. Предусмотрено участие в проектах государственно-частного партнерства и право на предпринимательскую деятельность для реализации уставных целей.
Агентство будет взаимодействовать с новой вертикалью управления в сфере туризма и станет ключевым регулятором отрасли. Его задача – не только развивать внутренний и въездной туризм, но и сделать сферу весомым фактором экономического роста.