Тропа чудес и гуцульские чаны. Где провести новогодние праздники в Беларуси и за границей?

Рождественский маршрут построен. Отправляемся колядовать в Озерцо и водить хороводы с Дедом Морозом в Беловежскую пущу. Не хочется утомлять детей очередями – откройте для себя Налибокскую пущу и Березинский заповедник. Там тоже есть красавцы-зубры. Уже за чертой Минска начинается зимняя сказка с хрустальным лесом и мифами в агроусадьбах.

Александра Володина, специалист по туризму первой категории:

Красиво на Браславских озерах. Если вы боитесь холода, всегда вас ждут наши замки – Несвижский и Мирский. Там у нас тепло и уютно, варят кофе и вкусный чай.

Дети видят во снах Санта Клауса и мечтают прокатиться на оленьих упряжках? Самое время отправиться всей семьей в Лапландию. Резиденция находится на Полярном круге. В окружении эльфов и снеговиков вас ожидает 100-метровая тропа чудес, пекарня имбирных пряников и красивое селфи.

Анастасия Лисовская, специалист по туризму:

Хотелось бы посоветовать посетить Францию, самый романтичный город – Париж. Там проводится большое количество ярмарок. Вот эта атмосфера радости, счастья, я думаю, что это того стоит. Еще хочу посоветовать Прагу, площадь, где установлена главная елка, каштаны в специях – такое своеобразное национальное блюдо у них.

Любите адреналин и активный отдых. Вперед на ночной трип в Силичи и Логойск. Хочется настоящих гор, но нет визы, вас порадуют снежные Карпаты.

Мало высоты – покоряйте на лыжах и сноубордах Альпы. Фантастические виды, как с зимних открыток, зарядят на год вперед.

Далеки от спорта, но хочется оздоровиться на природе, откройте для себя термальные источники в Польше и Словакии и гуцульские чаны в Закарпатье. Александра Володина:

Чаны, как в «Коньке-Горбунке», когда он купался сначала в горячей воде, потом в ледяной и сразу стал другим человеком. Это помогает снять стресс, улучшает кожу, это хорошо для тонуса и для нормализации артериального давления.

Если поедете в Европу после новогодних праздников, вас ожидает приятный бонус в виде распродаж. Отличный повод купить подарки родным и обновить гардеробчик к весне. Для поклонников экзотики номером один остается солнечный Таиланд. Анастасия Лисовская:

Это непосредственно Куба, если рассматривать безвизовое направление – Китай, остров Хайнань. Можно попробовать китайскую кухню и можно испытать на себе восточную медицину. Это тоже будет интересно в зимнее время.