Телеканал СТВ объявляет конкурс на лучшую зарисовку о малой родине

Новости Беларуси. Малая Родина – крупным планом! Наш телеканал объявляет творческий конкурс на лучшую визуальную оду родному городу или поселку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участия нужно снять видео- или фоторепортаж, который покажет ваш любимый уголок Беларуси в лучших ракурсах. Мобильный телефон, бытовая видеокамера, дедушкин фотоаппарат – формат съемки не ограничен, равно как и длительность ролика или количество фото. Комментарии в кадре и за кадром приветствуются. А оценить, причем не только творения победителей, смогут и телезрители, и те, кто смотрит СТВ в интернете.

Дмитрий Партон, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Практически все материалы будут размещены на нашем сайте ctv.by, на нашем официальном канале YouTube. Мы окажем определенную пиар-поддержку всем авторам сюжетов, фотографий в социальных сетях, наших группах – они довольно многочисленные у нас. Лучшие сюжеты будут продемонстрированы в программе «Утро. Студия хорошего настроения» и, возможно, даже в новостях нашего телеканала. Подробные правила конкурса размещены здесь.

Помериться творческими силами и на всю страну признаться в любви родному краю можно будет до осени. Таким образом, показать свою малую родину получится в красках всех времен года.