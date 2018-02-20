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Телеканал СТВ объявляет конкурс на лучшую зарисовку о малой родине

20 февраля 2018 17:18
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Новости Беларуси. Малая Родина – крупным планом! Наш телеканал объявляет творческий конкурс на лучшую визуальную оду родному городу или поселку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Телеканал СТВ объявляет конкурс на лучшую зарисовку о малой родине-1

  

Для участия нужно снять видео- или фоторепортаж, который покажет ваш любимый уголок Беларуси в лучших ракурсах. Мобильный телефон, бытовая видеокамера, дедушкин фотоаппарат – формат съемки не ограничен, равно как и длительность ролика или количество фото. Комментарии в кадре и за кадром приветствуются. А оценить, причем не только творения победителей, смогут и телезрители, и те, кто смотрит СТВ в интернете.  

Телеканал СТВ объявляет конкурс на лучшую зарисовку о малой родине-4

    

Дмитрий Партон, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:  
Практически все материалы будут размещены на нашем сайте ctv.by, на нашем официальном канале YouTube. Мы окажем определенную пиар-поддержку всем авторам сюжетов, фотографий в социальных сетях, наших группах – они довольно многочисленные у нас. Лучшие сюжеты будут продемонстрированы в программе «Утро. Студия хорошего настроения» и, возможно, даже в новостях нашего телеканала.  

Подробные правила конкурса размещены здесь.  

Телеканал СТВ объявляет конкурс на лучшую зарисовку о малой родине-7

  

Помериться творческими силами и на всю страну признаться в любви родному краю можно будет до осени. Таким образом, показать свою малую родину получится в красках всех времен года.  

Телеканал СТВ объявляет конкурс на лучшую зарисовку о малой родине-10

  

Ну а победитель получит возможность занять свое место в телевизионной команде СТВ и из любителей перейти в профессионалы.  

# Туризм # Фотофакт # Дмитрий Партон # Год малой родины. Конкурс СТВ

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