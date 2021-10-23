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В этой белорусской агроусадьбе помогут избавиться от одышки и повышенного давления. Что такое иппотерапия?

23 октября 2021 19:11
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Новости Беларуси. Они помогают развивать сельскую местность, дают людям возможность в небольших населенных пунктах успешно работать и развивать свое дело. Речь об агроэкоусадьбах. 23 октября в них прошел День открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разных уголках Беларуси встречали гостей и знакомили с миром отдыха в деревне, причем все на безвозмездной основе.

В этой белорусской агроусадьбе помогут избавиться от одышки и повышенного давления. Что такое иппотерапия?-1

В День открытых дверей местом притяжения для тех, кто решил познакомиться с агротрендами, стала конюшня. Лечебная верховая езда – еще одно направление отдыха у Толстиков.

В этой белорусской агроусадьбе помогут избавиться от одышки и повышенного давления. Что такое иппотерапия?-4

Среди заболеваний, которые излечиваются благодаря иппотерапии, – нарушение обмена веществ, ортопедические заболевания, бронхиальная астма, вегетососудистые дистонии. Для тех, кто еще ни разу не сидел в седле, организуются обучающие занятия, а опытным наездникам предоставляется возможность конных прогулок.

В этой белорусской агроусадьбе помогут избавиться от одышки и повышенного давления. Что такое иппотерапия?-7

Сергей Толстик, владелец агроусадьбы:
Я еще состою в историческом клубе «Белорусский гусарский полк», который участвует во всех событиях, реконструкциях, связанных с тематикой 1812 года. Соответственно, мы кавалеристы и нам необходимо всегда иметь свою лошадь в том числе. Поэтому все навыки, полученные в ходе обучения верховой езде, очень хорошо помогают себя чувствовать на поле – быть универсальным бойцом, чтобы управлять лошадью и смотреть, что там происходит.

В этой белорусской агроусадьбе помогут избавиться от одышки и повышенного давления. Что такое иппотерапия?-10

От души попариться – обычай предков, который популярен до сих пор. Здесь отдыхающие смогут расслабиться в настоящей русской бане на дровах, а затем остаться с ночевкой в стилизованной мини-гостинице с каминным залом.

В этой белорусской агроусадьбе помогут избавиться от одышки и повышенного давления. Что такое иппотерапия?-13

Сергей Толстик:
Самой большой наградой является то, что увозит каждый человек с собой. И чем больше мы способны поделиться тем, что мы здесь воссоздаем, тем больше эта награда будет не для нас. Это будет награда для каждого человека, который уделил этому время, нашел такую возможность и нашел то, что для него важно в этой жизни. Самое главное – это те изменения, которые происходят в каждом из нас, и если они положительные, это самая большая наша награда.

В этой белорусской агроусадьбе помогут избавиться от одышки и повышенного давления. Что такое иппотерапия?-16

23 октября только в этой усадьбе побывало 60 гостей. Цель акции – показать, что в Беларуси можно отдохнуть с колоритом и пользой. Развитие агротуриндустрии в нашей стране поддерживается государством. Развитие своего дела в глубинке имеет двойной эффект. Ведь это не только отдых, но и возможность работать и создавать новые рабочие места.

«Есть мороженое для веганов». Чем еще могут накормить в белорусских агроусадьбах. Побывали в одной из них – подробности здесь.

# Агротуризм # Туризм # Сергей Толстик # Ирина Волк # Фотофакт

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