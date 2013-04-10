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Солигорский автобусный парк № 1 признан лидером по привлечению валюты за оказание туристических услуг

10 апреля 2013 13:33
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Новости Беларуси. «Заработать на туристах» Лидером по привлечению валюты за оказание услуг признан Солигорский автобусный парк № 1. Транспортники, благодаря расширению географии международных пассажироперевозок, в 2012 году заработали почти 280 тысяч долларов. В этом году планируют свой ​​бюджет пополнить еще на полмиллиона долларов.

Шесть автобусов Евро-класса работают на перевозке любителей путешествовать за рубежом. Десятки стран – в турмаршрутах.

В ближайшей перспективе автопарк планирует приобрести еще один комфортабельный автобус, тем временем увеличив объемы перевозки пассажиров за границу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Олешко, директор филиала «Автобусный парк № 1» ОАО «Миноблавтотранс»:
Заключены договора с прибалтийской фирмой, заключен договор с польскими фирмами, российскими (Москва, Санкт-Петербург).
По каким республикам ездим? Беларусь, Польша, Германия, Франция, Англия. Маршруты в основном более 10 дней, очень интересные. Пассажиров, особенно туристов в летнее время, больше чем предостаточно.

# Государственная политика в сфере туризма # Государственная политика # Туризм

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