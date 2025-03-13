Игорь Сергеенко вручил паспорта школьникам в Доме правительства

Шаг во взрослую жизнь. Торжественные церемонии вручения паспортов проходят в Беларуси в преддверии Дня Конституции. Одна из них прошла в Овальном зале Дома правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получение первого официального документа – своеобразный рубеж, после которого ребята вступают во взрослую жизнь. Момент волнительный. Поддержать ребят приехали их родители. В торжественной обстановке документы школьникам вручил Игорь Сергеенко. Получить паспорт в таком знаковом месте – особая честь. На протяжении почти 100 лет в этих стенах пишется история государства. Здесь 15 марта 1994 года была принята Конституция суверенной Беларуси. Сейчас депутаты Палаты представителей продолжают законотворческую работу и принимают важные решения для страны и общества.

Это очень волнительно. И это большая честь для меня – оказаться здесь. Палата представителей, здание республиканского масштаба. Мне очень приятно получить здесь паспорт, на таком уровне.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Стать гражданином нашей страны – это очень значимо. Это не только получить дополнительные права, это предусматривает и серьезные обязанности для молодых ребят.

Ребятам и их родителям также рассказали об истории конституционного права, показали редкие, уникальные древние издания, которые хранятся в Национальной библиотеке.