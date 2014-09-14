Скульптуры и их легенды: какие памятники Минска помогут сбыться вашим мечтам?

Новости Беларуси. Обратимся к человеку, который (и это не громкие слова!) все знает о городской скульптуре. Он жал руки практически каждому столичному автору бронзового изваяния. И у него есть свои топ-5 самых популярных уличных статуй.

Александр Шаппо, председатель секции скульптуры Белорусского союза художников:

Начнем, наверное, с коня, у которого мы стоим. Номер два – женщина на Комаровском рынке. Номер три – «Городские весы». Номер 4 - цикл скульптур на проспекте Победителей. И номер 5 – наверное, все-таки «Незнакомка», с которой все началось в Минске.

Дыхание новой жизни в мелодии застывших этюдов на улицах города появилось в конце 90-ых. На смену чопорным постаментам пришли милые и «воздушные» скульптуры.

Родителем бронзовых горожан по праву считается Владимир Жбанов. «Незнакомка» присела на скамейку в Михайловском сквере. Чуть позже на улице появилась «Девочка с дырявым зонтиком». В народе ее уже окрестили минской Ассоль. Говорят, если подержаться за нестандартную конструкцию, беды пройдут стороной. Должно быть, поэтому порой малышке приходится-таки мокнуть под дождем. Зонт периодически уносят поклонники.

Подобные приметы связаны практически со всеми бронзовыми горожанами. И она это знает, как никто другой. Юля - столичный гид.

Юлия Волосатова, экскурсовод:

Вот она - символическая ратуша, гостиный двор, иезуитский монастырь, который напротив нас. Минское замчище можно увидеть на месте слияния двух рек.

Этот крепкий мужчина на улице новичок. Напротив ратуши «Войт» стоит с нынешней весны. Говорят, если подержаться за ключ, то ключ от квартиры точно обеспечен. Событию конца 15 столетия посвящен и бронзовый этюд по соседству – «Городские весы».

Анастасия Бенедесюк, СТВ:

А это «городской исполнитель желаний». Прообразом скульптуры была скакунья из Ратомки по имени Экспертиза. Говорят, чтобы заветное желание исполнилось, надо всего лишь взобраться на лошадь и потереть вот этого золотого наездника. И, в общем-то, любое желание исполнится. Правда, частенько эти воробышки все-таки улетают в теплые края.

Вот здесь, например, 24 час 7 дней в неделю птички могут насладиться вкусными семечками, а просто прохожие потереть стаканчик – говорят, прибыль обеспечена. Чем ни символ малого бизнеса у входа на один из столичных рынков?

Любая творческая работа придает звучание тому месту, где она находится. Но на Комаровке, что и говорить, и место, и сами скульптуры, кажется, поют в унисон. Вот и пожилые дамы, что торгуют не за прилавком, не на камеру правда, признались: рабочий день начинают рукопожатием с бронзовой коллегой.

Многие из опрошенных и вовсе не замечали Печкина. Хотя он ни шагу с места с 2005. Отгадка на нашу детскую загадку простая: рядом с почтальоном не только кинотеатр, еще Дом прессы и Дом печати.

«Губернаторская коляска»– излюбленное место молодых. Говорят, посидишь – счастья обретешь полную чашу.

А людям творческим стоит пообщаться с мудрой музой - «Девочкой с совой».