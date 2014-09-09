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Чем Беларусь привлекает иностранных туристов?

09 сентября 2014 17:21
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Новости Беларуси. Белорусские турфирмы подвели итоги туристического сезона. Так, в Беларусь стало приезжать больше иностранцев, причем не только из ближнего, но и дальнего зарубежья.

Атмосфера пионерских лагерей, но с современной и качественной лечебной  базой. Так  о белорусских санаториях говорят Татьяна и Валентина. Подруги на отдых в Синеокую приехали из Калининграда.  Несколько лет назад россиянки уже отдыхали в белорусских здравницах. Остались приятно удивлены.

А это уже санаторий по соседству. Шамиль и Курбан - гости из Азербайджана.  В белорусских санаториях отдыхают в первый, но, как  уже признаются, не в последний раз. До этого друзья не раз навещали соседнюю Украину. Море и песок туристы променяли  на спокойную и миролюбивую белорусскую сторону.

Богатый комплекс оздоровительных услуг и качественное обслуживание. Такое предложение со стороны белорусских здравниц – не без внимания иностранного туриста.  По традиции в Беларусь все чаще приезжают в гости из  России. И дело здесь не в бюджетном варианте отдыха.

Григорий Кутень, директор санатория:
В Беларуси сохранили свою лечебную базу. У нас эта лечебная база доступна, у нас наработаны программы, хорошее отношения нашего персонала, что любят наши российские друзья.   

За последний год Беларусь посетило рекордное число иностранных гостей.  Безусловно, свою лепту в имидж синеокой внес прошедший Чемпионат мира по хоккею. После мирового первенства поток туристов постепенно набирает обороты. Сработала так называемое сарафанное радио. 

Наталья Кравцова, исполняющий обязанности директора Информационно-туристического центра «Минск»:
Если в прошлом году туристы из Скандинавии были  для нас новинкой, то в этом году это достаточно большое их количество. 

Сами же белорусы стали чаще ездить  на отдых и выбирать более дорогостоящие путевки. В топ-списке: Греция, Испания и Италия. Но есть и более необычные варианты. Например, отдых в Антарктиде. К слову, такие экскурсии – для белорусов уже  далеко не эксклюзив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Круглякова, директор туристического агентства:
Австралия, Новая Зеландия, очень много комбинированных туров. Мы очень активно продавали Антарктиду. Они выплывают на научно-исследовательском корабле, делают остановки. Это очень увлекательное путешествие, потому что это именно ученые  преподносят.      

# Туризм # Ирина Круглякова # Отдых # Григорий Кутень # Наталья Кравцова

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