Чем Беларусь привлекает иностранных туристов?

Новости Беларуси. Белорусские турфирмы подвели итоги туристического сезона. Так, в Беларусь стало приезжать больше иностранцев, причем не только из ближнего, но и дальнего зарубежья.

Атмосфера пионерских лагерей, но с современной и качественной лечебной базой. Так о белорусских санаториях говорят Татьяна и Валентина. Подруги на отдых в Синеокую приехали из Калининграда. Несколько лет назад россиянки уже отдыхали в белорусских здравницах. Остались приятно удивлены.

А это уже санаторий по соседству. Шамиль и Курбан - гости из Азербайджана. В белорусских санаториях отдыхают в первый, но, как уже признаются, не в последний раз. До этого друзья не раз навещали соседнюю Украину. Море и песок туристы променяли на спокойную и миролюбивую белорусскую сторону.

Богатый комплекс оздоровительных услуг и качественное обслуживание. Такое предложение со стороны белорусских здравниц – не без внимания иностранного туриста. По традиции в Беларусь все чаще приезжают в гости из России. И дело здесь не в бюджетном варианте отдыха.

Григорий Кутень, директор санатория:

В Беларуси сохранили свою лечебную базу. У нас эта лечебная база доступна, у нас наработаны программы, хорошее отношения нашего персонала, что любят наши российские друзья.

За последний год Беларусь посетило рекордное число иностранных гостей. Безусловно, свою лепту в имидж синеокой внес прошедший Чемпионат мира по хоккею. После мирового первенства поток туристов постепенно набирает обороты. Сработала так называемое сарафанное радио.

Наталья Кравцова, исполняющий обязанности директора Информационно-туристического центра «Минск»:

Если в прошлом году туристы из Скандинавии были для нас новинкой, то в этом году это достаточно большое их количество.

Сами же белорусы стали чаще ездить на отдых и выбирать более дорогостоящие путевки. В топ-списке: Греция, Испания и Италия. Но есть и более необычные варианты. Например, отдых в Антарктиде. К слову, такие экскурсии – для белорусов уже далеко не эксклюзив, сообщили в программе .

Ирина Круглякова, директор туристического агентства:

Австралия, Новая Зеландия, очень много комбинированных туров. Мы очень активно продавали Антарктиду. Они выплывают на научно-исследовательском корабле, делают остановки. Это очень увлекательное путешествие, потому что это именно ученые преподносят.