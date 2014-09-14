Лучший экскурсовод Беларуси живет в Борисове: Ольга Калачева - талантливый музыкант и педагог

Новости Беларуси. Изучать родную землю для борисовчанки Ольги Калачевой делом жизни. За годы работы экскурсовод туристского клуба объездила всю Беларусь и не только. После ее экскурсий туристов переполняют эмоции. Из ее повествования давно забытые факты белорусской истории оживают, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Два года назад Ольгу Калачеву признали лучшим экскурсоводом Беларуси.

А еще Ольга Вячеславовна талантливый музыкант и педагог. Вот и сегодня у нее очередная репетиция. В детской музыкальной школе искусств, где работает Ольга Калачева, к слову, также своя богатая 75-летняя история.