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Лучший экскурсовод Беларуси живет в Борисове: Ольга Калачева - талантливый музыкант и педагог

14 сентября 2014 14:51
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Новости Беларуси. Изучать родную землю для борисовчанки Ольги Калачевой делом жизни. За годы работы экскурсовод туристского клуба объездила всю Беларусь и не только. После ее экскурсий туристов переполняют эмоции. Из ее повествования давно забытые факты белорусской истории оживают, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ

Два года назад Ольгу Калачеву признали лучшим экскурсоводом Беларуси.

А еще Ольга Вячеславовна талантливый музыкант и педагог. Вот и сегодня у нее очередная репетиция. В детской музыкальной школе искусств, где работает Ольга Калачева, к слову, также своя богатая 75-летняя история.

Ученики Ольги Вячеславовны постигают азы игры на виолончели. 

# Туризм # Историко-культурные ценности Беларуси # Ольга Калачева

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