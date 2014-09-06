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Перспективы гостиничных услуг в Минске: кто в номере живет и как на этом заработать?

06 сентября 2014 15:32
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Новости Беларуси. В Год гостеприимства столица обзавелась новыми гостиничными комплексами. Планируют строить еще. Кто в номере живет и как на этом заработать?

Известные туристические порталы предлагают почти 300 вариантов ночевки и жизни в Минске. Отели, гостиницы, хостелы появляются едва ли не на каждом шагу.

Особенно активно развернулось строительство в преддверии ЧМ-2014 по хоккею. А недавно стало известно, что город не собирается останавливаться на достигнутом.

О перспективах гостиничных услуг ведущий программы «Большой город» на СТВ поговорил с Юрием Натычко, первым заместителем начальника Управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.

# Туризм # Гостиницы Минска # Юрий Натычко

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