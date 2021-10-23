Верблюд оказался с характером. Белорусы купили экзотическое животное для своего контактного зоопарка
Новости Беларуси. Здесь лошадь ворует морковку у нутрии, корова пасется рядом с яком, носуха просится на руки словно щенок, и на все это горделиво поглядывает величавая верблюдица. Мы под Солигорском в гостях у семьи, на подворье которой привычный сельский колорит «дружит» с экзотикой, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Самый экзотический обитатель контактного зоопарка – это верблюдица Изабелла. Приручить ее оказалось делом отнюдь не плевым. Целый год понадобился хозяевам, чтобы она стала вот такой ручной.
О семье Буйняковых ходят легенды, мол, чтобы купить верблюда, продали машину. Так и есть. Изабелла приехала в Беларусь из Сургута. Так что наши морозы ей ни по чем. А вот сырость верблюды не любят.
– Вот такая вся мокрая, мурзатая. Животные же любят покачаться. А когда такая влажная погода, то грязные.
– А можно ее погладить?
– Конечно, она очень спокойная.
– Какая красивая, она как плюшевая игрушка из детства, но только огромная.
– Зимой ей не холодно.
– Все, мы ей надоели.
– Это дама такая. Мы на ней катаемся сами, гостей не катаем пока.
Двугорбые верблюды или бактрианы – удивительные существа. Они могут приспосабливаться к экстремальным температурам, выносить засуху и пыльные бури.
Светлана Буйнякова, хозяйка контактного зоопарка:
Это ни с чем несравнимое животное. То есть нельзя обижать ни в коем случае. Помимо того, что животное своенравное, еще и очень обидчивое. Если поднимешь хоть раз руку, верблюд запомнит. Поэтому только терпение. Терпение и труд все перетрут.
Но если что не по нраву, верблюды терпеть не станут. Договориться с Изабеллой после переезда оказалось не раз плюнуть. Плевалась иноземка много и метко. Отучить от дурной привычки помогли любовь и терпение.
Яна Шипко:
Она не плюется?
Светлана Буйнякова:
Просто так она не плюется. Мы ее отучили. Хотя абсолютно все верблюды плюются, когда чем-то недовольны. Чем больше ярость, тем больше слюны.
Яна Шипко:
А как можно понять, что она собирается плюнуть?
Светлана Буйнякова:
Она сначала рыкнет, она предупреждает, а потом может плюнуть.
Яна Шипко:
Как возможно отучить, если у них это в крови?
Светлана Буйнякова:
Те, кто занимается верблюдами, надевают шляпу с полями, опускают голову в тот момент, когда верблюд плюется. Это у нас придумали, потому что по-другому никак. Верблюд систематически плюет, видит, что человек не обращает внимания, и перестает это делать.
Яна Шипко:
Он сознательно плюет, чтобы реакцию вызвать?
Светлана Буйнякова:
Да.
Игорь Буйняков, хозяин контактного зоопарка:
Испугать, чтобы ты отошел. Ты показал, что испугался, все, он будет плевать постоянно.
Светлана Буйнякова:
Что мы первое и сделали, когда ее купили.
Игорь Буйняков:
Даже говорят, плюнуть ей в ответ. Мы так и делали. Мы ее привезли, три месяца мы ее покормить не можем, она плюется, не подойти. Я иду с вилами, несу ей еду, а она в ответ нападает. Ты отходишь в сторону, она видит, что ты боишься, начинает уже по-другому реагировать. Три месяца ее не могли покормить толком. А потом решили ее оседлать. Положили по команде, посадили рабочего и поскакали.
Работали менеджерами и не думали о сельской жизни. Этой семье удалось открыть свой контактный зоопарк – подробнее здесь.