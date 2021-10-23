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Верблюд оказался с характером. Белорусы купили экзотическое животное для своего контактного зоопарка

23 октября 2021 12:24
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Новости Беларуси. Здесь лошадь ворует морковку у нутрии, корова пасется рядом с яком, носуха просится на руки словно щенок, и на все это горделиво поглядывает величавая верблюдица. Мы под Солигорском в гостях у семьи, на подворье которой привычный сельский колорит «дружит» с экзотикой, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Верблюд оказался с характером. Белорусы купили экзотическое животное для своего контактного зоопарка-1

Яна Шипко, корреспондент:
Самый экзотический обитатель контактного зоопарка – это верблюдица Изабелла. Приручить ее оказалось делом отнюдь не плевым. Целый год понадобился хозяевам, чтобы она стала вот такой ручной.

Верблюд оказался с характером. Белорусы купили экзотическое животное для своего контактного зоопарка-4

О семье Буйняковых ходят легенды, мол, чтобы купить верблюда, продали машину. Так и есть. Изабелла приехала в Беларусь из Сургута. Так что наши морозы ей ни по чем. А вот сырость верблюды не любят.

Верблюд оказался с характером. Белорусы купили экзотическое животное для своего контактного зоопарка-7

– Вот такая вся мокрая, мурзатая. Животные же любят покачаться. А когда такая влажная погода, то грязные.
– А можно ее погладить?
– Конечно, она очень спокойная.
– Какая красивая, она как плюшевая игрушка из детства, но только огромная.
– Зимой ей не холодно.
– Все, мы ей надоели.
– Это дама такая. Мы на ней катаемся сами, гостей не катаем пока.

Двугорбые верблюды или бактрианы – удивительные существа. Они могут приспосабливаться к экстремальным температурам, выносить засуху и пыльные бури.

Верблюд оказался с характером. Белорусы купили экзотическое животное для своего контактного зоопарка-10

Светлана Буйнякова, хозяйка контактного зоопарка:
Это ни с чем несравнимое животное. То есть нельзя обижать ни в коем случае. Помимо того, что животное своенравное, еще и очень обидчивое. Если поднимешь хоть раз руку, верблюд запомнит. Поэтому только терпение. Терпение и труд все перетрут.

Но если что не по нраву, верблюды терпеть не станут. Договориться с Изабеллой после переезда оказалось не раз плюнуть. Плевалась иноземка много и метко. Отучить от дурной привычки помогли любовь и терпение.

Яна Шипко:
Она не плюется?

Светлана Буйнякова:
Просто так она не плюется. Мы ее отучили. Хотя абсолютно все верблюды плюются, когда чем-то недовольны. Чем больше ярость, тем больше слюны.

Яна Шипко:
А как можно понять, что она собирается плюнуть?

Верблюд оказался с характером. Белорусы купили экзотическое животное для своего контактного зоопарка-13

Светлана Буйнякова:
Она сначала рыкнет, она предупреждает, а потом может плюнуть.

Яна Шипко:
Как возможно отучить, если у них это в крови?

Верблюд оказался с характером. Белорусы купили экзотическое животное для своего контактного зоопарка-16

Светлана Буйнякова:
Те, кто занимается верблюдами, надевают шляпу с полями, опускают голову в тот момент, когда верблюд плюется. Это у нас придумали, потому что по-другому никак. Верблюд систематически плюет, видит, что человек не обращает внимания, и перестает это делать.

Яна Шипко:
Он сознательно плюет, чтобы реакцию вызвать?

Светлана Буйнякова:
Да.

Верблюд оказался с характером. Белорусы купили экзотическое животное для своего контактного зоопарка-19

Игорь Буйняков, хозяин контактного зоопарка:
Испугать, чтобы ты отошел. Ты показал, что испугался, все, он будет плевать постоянно.

Светлана Буйнякова:
Что мы первое и сделали, когда ее купили.

Игорь Буйняков:
Даже говорят, плюнуть ей в ответ. Мы так и делали. Мы ее привезли, три месяца мы ее покормить не можем, она плюется, не подойти. Я иду с вилами, несу ей еду, а она в ответ нападает. Ты отходишь в сторону, она видит, что ты боишься, начинает уже по-другому реагировать. Три месяца ее не могли покормить толком. А потом решили ее оседлать. Положили по команде, посадили рабочего и поскакали.

Работали менеджерами и не думали о сельской жизни. Этой семье удалось открыть свой контактный зоопарк – подробнее здесь.

# Агротуризм # Туризм # Светлана Буйнякова # Игорь Буйняков # Яна Шипко # Фотофакт

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