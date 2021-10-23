Верблюд оказался с характером. Белорусы купили экзотическое животное для своего контактного зоопарка

Новости Беларуси. Здесь лошадь ворует морковку у нутрии, корова пасется рядом с яком, носуха просится на руки словно щенок, и на все это горделиво поглядывает величавая верблюдица. Мы под Солигорском в гостях у семьи, на подворье которой привычный сельский колорит «дружит» с экзотикой, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Самый экзотический обитатель контактного зоопарка – это верблюдица Изабелла. Приручить ее оказалось делом отнюдь не плевым. Целый год понадобился хозяевам, чтобы она стала вот такой ручной.

О семье Буйняковых ходят легенды, мол, чтобы купить верблюда, продали машину. Так и есть. Изабелла приехала в Беларусь из Сургута. Так что наши морозы ей ни по чем. А вот сырость верблюды не любят.

– Вот такая вся мокрая, мурзатая. Животные же любят покачаться. А когда такая влажная погода, то грязные.

– А можно ее погладить?

– Конечно, она очень спокойная.

– Какая красивая, она как плюшевая игрушка из детства, но только огромная.

– Зимой ей не холодно.

– Все, мы ей надоели.

– Это дама такая. Мы на ней катаемся сами, гостей не катаем пока. Двугорбые верблюды или бактрианы – удивительные существа. Они могут приспосабливаться к экстремальным температурам, выносить засуху и пыльные бури.

Светлана Буйнякова, хозяйка контактного зоопарка:

Это ни с чем несравнимое животное. То есть нельзя обижать ни в коем случае. Помимо того, что животное своенравное, еще и очень обидчивое. Если поднимешь хоть раз руку, верблюд запомнит. Поэтому только терпение. Терпение и труд все перетрут. Но если что не по нраву, верблюды терпеть не станут. Договориться с Изабеллой после переезда оказалось не раз плюнуть. Плевалась иноземка много и метко. Отучить от дурной привычки помогли любовь и терпение. Яна Шипко:

Она не плюется? Светлана Буйнякова:

Просто так она не плюется. Мы ее отучили. Хотя абсолютно все верблюды плюются, когда чем-то недовольны. Чем больше ярость, тем больше слюны. Яна Шипко:

А как можно понять, что она собирается плюнуть?

Светлана Буйнякова:

Она сначала рыкнет, она предупреждает, а потом может плюнуть. Яна Шипко:

Как возможно отучить, если у них это в крови?

Светлана Буйнякова:

Те, кто занимается верблюдами, надевают шляпу с полями, опускают голову в тот момент, когда верблюд плюется. Это у нас придумали, потому что по-другому никак. Верблюд систематически плюет, видит, что человек не обращает внимания, и перестает это делать. Яна Шипко:

Он сознательно плюет, чтобы реакцию вызвать? Светлана Буйнякова:

Да.