Гарантируют клёвую рыбалку и бесплатную дегустацию. Что готовят ко Дню открытых дверей усадьбы Могилёвской области?

Новости Беларуси. Агроусадьбы Могилевской области готовятся к проведению Дня открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 октября посетителей ждут сразу 14 поместий.

Гостей ждет разнообразная программа. Пешие и водные прогулки, а также дегустация фирменных блюд радушных хозяев, и все это бесплатно. В Дрибинском районе на воду спустят плавучий дом, а в Могилевском гарантируют клевую рыбалку.

Светлана Маханькова, хозяйка агроусадьбы:

Мы готовимся, всегда ждем гостей, и я хочу сказать, что День открытых дверей – это для любой усадьбы очень хорошее мероприятие. Если это усадьбы, которые открываются, то, конечно, у них есть шанс заявить о себе, познакомить туристов со своей усадьбой, с хозяевами. А усадьбы, которые уже работают, – мы понимаем, что есть туристы, которые у нас были уже 5-7 лет назад и у них одно сложилось впечатление, но мы идем дальше, развиваемся, что-то новенькое появляется.

В Могилевской области лидером по количеству агроусадеб является Могилевский район, второе место держит Быховский, на третьем – Осиповичский. Агробизнес в регионе активно развивается и прирастает новыми вариантами для отдыха.

Вадим Брежезинский, заместитель начальника управления спорта и туризма Могилевского облисполкома:

В нынешней ситуации это, наверное, особенно актуально, поскольку, учитывая пандемическую ситуацию, в этом году путешествия наших граждан трансформировались в сторону внутреннего туризма. Соответственно, агроусадьбы играют очень важную роль. И я могу сказать, что данный сектор очень динамично развивается. Сегодня в области насчитывается порядка 245 усадеб, и уже традиционно эта цифра из года в год растет.