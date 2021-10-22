Здесь 15 кулинаров колдуют над домашним продуктом. А вы знали, что в Беларуси есть сырная долина?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Гастротуризм в Беларуси набирает обороты. Сегодня мы отравимся в Славгородский район и узнаем, где медом намазано.

Голубая криница – не все чудеса. Этот край – сырная долина. 15 кулинаров в районе колдуют над домашним продуктом. Среди них Тамара Ивановна. Запах клинкового сыра из маминой печи помнит, как сейчас. В деревне Рудня родилась. На молочных корнях и создали семейную мануфактуру.

Тамара Твердовская, сыровар:

И сырами занимаемся, и розами, еще и огород. И внуки, и дети, все работаем. У нас был проект «От истоков к развитию», и мы большое внимание уделили сырам. На сырных фестивалях они пользуются очень большим спросом. До пандемии у нас побывали гости из Германии, Франции, Италии. Все в восторге.

Чтобы держать марку, вставать надо с жаворонками. Любимых коровок помыть, подоить, отвести на поле. Сыродельничают порой до ночи. За день выходит по 5 килограммов молочного деликатеса. А когда приезжают туристы, на дегустацию нужно в разы больше.

В гостевом домике хозяюшка делится бабушкиными рецептами и приглашает на аппетитный мастер-класс. Тамара Твердовская:

Когда наше молоко нагреется до 90 градусов, мы сюда добавляем закваску. Можно добавить уксус, лимонную кислоту. Мы откидываем на дуршлаг творожную массу, прессуется он у нас 2-3 часа. Остывает, и сыр готов. У нас пять видов сыра: пикантный с прованскими травами, топленое молоко, сладкий с цукатами, еще с чесноком и укропом, с паприкой.

Традиции славгородские – способ подсказали голландцы. А французы научили подавать сырное лакомство с вином. Теперь делают не только свое виноградное, но и закатывают березовый сок.

Анастасия Макеева:

С цукатами – это почти как чизкейк, как тортик. Тамара Твердовская:

Очень много кальция. Коровки наши пасутся. Разнотравье, в каждой траве свой витамин.

Книга отзывов от довольных туристов «толстеет» на глазах. Мы стали свидетелями невероятных приключений эстонцев в глубинке. Март Рейман преподает в Таллинском университете, а в свободное время путешествует. В его багаже больше 100 стран. Успел поколесить по Синеокой. Теперь готовит книгу-путеводитель про наши красоты и агротуризм. Признается, эстонцам есть чему поучиться у белорусов.

Март Рейман, член Совета по развитию сельского туризма Эстонии:

Мы все работаем в сфере агротуризма Эстонии. Беларусь очень близка Эстонии. Анастасия Макеева:

Как вам сыр сегодняшний, понравился?

Райли Менгель, председатель Эстонской ассоциации сельского туризма:

Очень даже, действительно, натуральный и очень вкусный, с травами мне больше всего понравилось. Нам очень нравится здесь. Приедем обратно и вам скажем: добро пожаловать в Эстонию.

Следующая остановка – деревня Ржавка. С песнями-плясками вас встретят Галина (она же медовая королева) и ее супруг Алексей – пчеловод в пятом поколении.

Галина Ермакова, хозяйка агроусадьбы:

Надо пожелание такое сказать: чтобы вас всех ужалила пчела. Раньше в старину, когда желали людям здоровья и богатства, говорили вот такое пожелание.

Экскурсию в мир полосатых гостеприимные хозяева всегда проводят как первый раз. Полное погружение проходит с презентациями и интерактивом. За жизнью жужжащих можно понаблюдать через стеклянный улей. Выкатать медок и сделать фигурную свечку на память. А белорусская хатка бортников перенесет вас на столетие назад.

На медовой фазенде нашлось место для сладкого сна на ульях. И пока пчелки работают, в воздухе витает аромат прополиса, воска и перги. Часок в апидомике – и вы словно заново родились. Опасности – ноль, пользы – максимум. Бессонница, мигрень и стресс улетучатся, легкие, сердце и сосуды укрепятся. Бальзам для иммунитета.

Галина Ермакова:

Ароматерапию практиковали еще монахи на Соловках, а позже ученые заметили, что биополе пчелы и человека очень похожи, человек при этом меньше болеет. Температура тела человека 36,6 градусов, в улье она тоже 36. Пчелы создают вибрацию, и ваше тело раскрепощается от негативной энергии.

После релакса время сладкой паузы. Разнотравье с липой, майский цветочный, рапс с малиной. Каждый найдет бочонок по вкусу. С блинчиками и иван-чаем золотой продукт особенно хорош, тем более в сезон простуд. Галина Ермакова:

Пчела, насекомое, у которого полезно все, даже тельца – пчелиный подмор, это эликсир здоровья. Белый мед считается и женским, укрепляет сердечную мышцу. Люди думают, что пчелка полетала, принесла нектара или медика, и все. А когда они побывают у нас на экскурсии до конца, они говорят: боже, какой труд – и у пчел, и у пчеловодов. Анастасия Макеева:

Вы видите этот довольный блеск в глазах.