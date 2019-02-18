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«Туристы заинтересованы в Беларуси». Представители более 20-ти польских турфирм посетили Брестскую область

18 февраля 2019 06:38
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Новости Беларуси. Туристический поток из Польши в Брестскую область может вырасти в несколько раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Туристы заинтересованы в Беларуси». Представители более 20-ти польских турфирм посетили Брестскую область-1

Представители более 20 турфирм Варшавы, Белостока, Гдыни, Люблина и других городов познакомились с инфраструктурой юго-западного региона Беларуси. За три дня соседи посетили не только приграничные районы, но и более отдаленные точки, которые могут стать безвизовыми уже в этом году.

«Туристы заинтересованы в Беларуси». Представители более 20-ти польских турфирм посетили Брестскую область-4

С недавних пор в Варшаве работает белорусский туристический инфоцентр. За 2018 год в Брестскую область приехали больше 18 тысяч туристов без виз. Две трети из них –  поляки.

«Туристы заинтересованы в Беларуси». Представители более 20-ти польских турфирм посетили Брестскую область-7

Павел Пачковски, сотрудник туристической фирмы (Польша):
Польские туристы заинтересованы в Беларуси. Сегодня мы имеем очень много заказов. В последнее время особенно популярен отдых в санаториях. Хороший шанс увидеть все своими глазами.   

«Туристы заинтересованы в Беларуси». Представители более 20-ти польских турфирм посетили Брестскую область-10

Катажина Магриан, сотрудник туристической фирмы (Польша):
У нас может быть еще не все знают, что это настолько легко. И так быстро можно приехать. Если ваш регион будет еще больше разрекламирован, думаю, каждые большие выходные, когда поляки ищут интересные места, они будут выбирать именно Беларусь.  

«Туристы заинтересованы в Беларуси». Представители более 20-ти польских турфирм посетили Брестскую область-13

Представители крупных польских туроператоров побывали в усадьбе Немцевичей в Скоки, им презентовали программу празднования 1000-летия Бреста. Всего в рамках тура гости посетили полтора десятка объектов.

«Туристы заинтересованы в Беларуси». Представители более 20-ти польских турфирм посетили Брестскую область-15

«Туристы заинтересованы в Беларуси». Представители более 20-ти польских турфирм посетили Брестскую область-17

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Павел Пачковски # Катажина Магриан # Фотофакт

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