«Туристы заинтересованы в Беларуси». Представители более 20-ти польских турфирм посетили Брестскую область

Новости Беларуси. Туристический поток из Польши в Брестскую область может вырасти в несколько раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители более 20 турфирм Варшавы, Белостока, Гдыни, Люблина и других городов познакомились с инфраструктурой юго-западного региона Беларуси. За три дня соседи посетили не только приграничные районы, но и более отдаленные точки, которые могут стать безвизовыми уже в этом году.

С недавних пор в Варшаве работает белорусский туристический инфоцентр. За 2018 год в Брестскую область приехали больше 18 тысяч туристов без виз. Две трети из них – поляки.

Павел Пачковски, сотрудник туристической фирмы (Польша):

Польские туристы заинтересованы в Беларуси. Сегодня мы имеем очень много заказов. В последнее время особенно популярен отдых в санаториях. Хороший шанс увидеть все своими глазами.

Катажина Магриан, сотрудник туристической фирмы (Польша):

У нас может быть еще не все знают, что это настолько легко. И так быстро можно приехать. Если ваш регион будет еще больше разрекламирован, думаю, каждые большие выходные, когда поляки ищут интересные места, они будут выбирать именно Беларусь.