«Получилось до десятка фантастических путешествий». Необычный туристический проект «Гений моего места» стартовал в Беларуси

Проект «Гений моего места» набирает обороты. На улице Карла Маркса в Минске планируется создать пешеходную зону. Ведь именно здесь расположены два больших музея, театр и союз архитекторов. А в ближайшем будущем это место станет центром внутреннего туризма. Именно с этой точки в городе будут начинаться путешествия по Минску и ближайшим районам.

Юрий Важник, автор проекта «Гений моего места»:

Это такой национальный, с нашей точки зрения, проект, стремится вспомнить всех гениев, которые родились на нашей земле. Технически это устроено так: в виде маршрутов однодневных, двухдневных, пешком, на автомобиле, на велосипеде, на байдарке.

Идея уже стартовала и была принята на территории Пуховичского района. Здесь проект был посвящен Юзефу Баке. Ксёндз и поэт XVIII века родился в Логойском районе, но жил в Пуховичском и именно там создал миссию, построил костёл. Его жизнь и деятельность повлияла на формирование белорусского края. А сегодня современные исполнители пишут музыку на стихи 250-летней давности.

Юрий Важник:

Мы хотим их всех собрать, сделать их понятными теперешнему поколению. Для этого банально надо перевести их с польского, русского языка на белорусский. Совсем скоро приехать в любой район, посетить основные музеи, перекусить в кафе и купить сувениры можно будет ещё проще, ведь проект «Гений моего места» поддерживается и Картой гостя. Главная задача: отыскать бесконечное в простом, запечатлеть красоту, которая рядом, и познакомить туристов с гениями, которых много в каждом уголке нашей страны.

Юрий Важник:

Когда мы начали работать по Пуховичскому району, оказалось, что там не менее 70 достопримечательностей. Мы работаем вместе с музеем, историками, руководителями районов. Вместе собрали эту карту и у нас получилось до десятка фантастических путешествий, которые расположены в 50 км от Минска.