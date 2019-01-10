«Получилось до десятка фантастических путешествий». Необычный туристический проект «Гений моего места» стартовал в Беларуси
Проект «Гений моего места» набирает обороты. На улице Карла Маркса в Минске планируется создать пешеходную зону. Ведь именно здесь расположены два больших музея, театр и союз архитекторов. А в ближайшем будущем это место станет центром внутреннего туризма. Именно с этой точки в городе будут начинаться путешествия по Минску и ближайшим районам.
Юрий Важник, автор проекта «Гений моего места»:
Это такой национальный, с нашей точки зрения, проект, стремится вспомнить всех гениев, которые родились на нашей земле. Технически это устроено так: в виде маршрутов однодневных, двухдневных, пешком, на автомобиле, на велосипеде, на байдарке.
Идея уже стартовала и была принята на территории Пуховичского района. Здесь проект был посвящен Юзефу Баке. Ксёндз и поэт XVIII века родился в Логойском районе, но жил в Пуховичском и именно там создал миссию, построил костёл. Его жизнь и деятельность повлияла на формирование белорусского края. А сегодня современные исполнители пишут музыку на стихи 250-летней давности.
Юрий Важник:
Мы хотим их всех собрать, сделать их понятными теперешнему поколению. Для этого банально надо перевести их с польского, русского языка на белорусский.
Совсем скоро приехать в любой район, посетить основные музеи, перекусить в кафе и купить сувениры можно будет ещё проще, ведь проект «Гений моего места» поддерживается и Картой гостя. Главная задача: отыскать бесконечное в простом, запечатлеть красоту, которая рядом, и познакомить туристов с гениями, которых много в каждом уголке нашей страны.
Юрий Важник:
Когда мы начали работать по Пуховичскому району, оказалось, что там не менее 70 достопримечательностей. Мы работаем вместе с музеем, историками, руководителями районов. Вместе собрали эту карту и у нас получилось до десятка фантастических путешествий, которые расположены в 50 км от Минска.
У нас фантастически красивая страна с богатой историей. Всё это планируют заложить в основу туристического проекта. Туристов привлекают ни стены, ни дома, ни памятники, а люди. Ведь за всей красотой и особой атмосферой стоит человек, который пишет стихи, строит здания, сочиняет музыку и создает историю. Всё это элементы одной большой мозаики, имя которой – Беларусь.