Собрались в отпуск в этом году? Какую страховку нужно сделать

Собираясь на отдых за границу, мы понимаем: без медицинской страховки ехать как минимум легкомысленно. Обычно полис входит в стоимость тура, а вот возможны ли по нему диагностика и лечение коронавируса? Ольга Карачун, заместитель директора туристического агентства:

Что касатется страховки, которая входит в пакет тура, она покрывает все расходы, связанные с заболеваниями, с диагностикой, но нужно обязательно смотреть и учитывать: от какого агентства есть страховка и на какую сумму страховой случай. Это очень важно.

Если медицинский полис оформлять самостоятельно, правила те же. Чтобы клиенты не волновались, некоторые страховые пишут на главной странице: COVID покрывается согласно правилам страхования. Вы бесплатно сдаете анализы и делаете тесты, но только по назначению врача. А вот нужна ли справка о здоровье? Ольга Карачун:

На сегодняшний момент можно улететь как минимум в 4 страны спокойно – Албания, Черногория, Турция и Египет. Эти страны уже рады нас приветствовать, они все ждут, можно смело ехать. Естественно, соблюдая все нормы и правила страны пребывания, потому что правила от COVID никто не отменял. Есть ограничения в плане того, что надо носить маски в общественных местах, нужно соблюдать дистанцию.

В Турции туристов принимают по смягченной схеме. Справки об отсутствии COVID-19 не требуются, прилетающим измеряют температуру в аэропортах и отелях.

Николай собирается в долгожданный отпуск уже в сентябре. Молодой человек готовится к путешествию основательно. Теперь из-за пандемии нужно учесть множество нюансов. Николай Анпилов:

Раньше достаточно было визы и ты мог ехать куда угодно, но сейчас нужно знать больше: правила поведения на пляжах и в других общественных местах. Открыты границы, соблюдение карантина. В этом году я планировал свой отпуск, как и все, и хотел в Испанию. Но из-за коронавируса, из-за закрытых границ, конечно же, все отменилось.

Справку о состоянии здоровья Николай решил взять в любом случае, независимо от выбора маршрута. Вот только сделать это придется перед самым вылетом, ведь срок действия такого документа всего трое суток. Также турист задумывается и над тем, чтобы купить дополнительные страховки. Николай Анпилов:

Во-первых, от не вылета. Если заболеешь накануне, это очень удобно. И во время самого отпуска, если будешь поправлять здоровье, путевка может закончиться, а самолет улететь.