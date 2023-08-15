План города в виде тела, чудо-парк и таинственная ратуша. Что вы могли не знать об истории Чечерска?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Догорают последние деньки лета, а значит, время ловить момент. Отправляемся в Чечерский район. На берегах Сожа жизнь началась с незапамятных времен. Здесь есть на что посмотреть. Ярче солнца. Чечерск в золотом кольце Гомельщины. Ее величество Ратуша – находка для туристов. Необыкновенная и таинственная.

Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-этнографического музея:

Мы с вами идем по оригинальной винтовой лестнице, которая была характерна для оборонительных сооружений, но использовалась и при строительстве городской Ратуши. Использовалось три архитектурных стиля. Основной – это классицизм, неоготика. Можете увидеть стрельчатые окошки. В здании Ратуши имеются деревянные башни – это одна из уникальных черт полесского зодчества. Разрешите представиться. Граф Захарий Григорьевич Чернышев. Это моя супруга – фрейлина Ее императорского дворца – Анна Родионовна. Звезда архитектуры зажглась во второй половине XVIII века благодаря графу Захарию Чернышеву. В 1774-м после раздела Речи Посполитой Екатерина II даровала генерал-фельдмаршалу за боевые заслуги Чечерское староство. Так начался расцвет местечка. Здесь появляются храмы, дороги, винокурня, стеклянная мануфактура и даже свой театр. Инициативный князь вывел жизнь на новый уровень. Чечерск находился на большой почтовой дороге из Киева в Санкт-Петербург. Сюда заглядывало немало царских особ. В их честь сияют короны на башнях Ратуши.

Валентина Лахмыткина, старший научный сотрудник Чечерского историко-этнографического музея:

Все местечко было поделено на две слободки – Захарполье и Аннаполье. Захарполье названо в честь графа Захария Чернышова и Аннаполье – в честь графини Анны Родионовны Чернышевой. Так как граф Чернышев был массон, то план города был связан с анатомией человека. Свое имение граф Чернышев построил на Замковой горе – это голова. Речка Чечера, которая опоясывала Замковую гору, – это волосы. При выходе из имения была построена церковь Рождества Богородицы и Троицкий костел – это плечи. Мадам инкогнито. В паспорте Ратуши нет точной даты рождения и автора. Народ не допускали к большой стройке, все документы были уничтожены. В подвалах местного органа самоуправления размещалась тюрьма, на первом этаже находилась казна. На втором, в тронном зале, принимали важные решения и выносили приговор осужденным. После пожара 1974-го под ратушей обнаружили три подземных хода, в которых легко могла проехать лошадь. Их строили на случай военной опасности.

Валентина Лахмыткина:

Все деревянные перекрытия Ратуши сгорели. Осталась нетронутой только корабельная сосна. Она стояла в центре Ратуши, и все этажи были на нее «нанизаны». Во время войны здесь гестапо было. В самом здании Ратуши был зоотехникум, сельскохозяйственный техникум, потом было передано отделу образования. Какое-то время в здании Ратуши находился суд. Флакон прохлады. Продолжаем прогулку на зеленом островке. Чудо-парк – еще один подарок Захария Чернышева. В начале XIX века он был пейзажным, английского типа и занимал 12 гектаров. Дорожки напоминали лесные тропинки, на которых прохаживались дамы и кавалеры. Увы, Великая Отечественная война не пощадила весь парк, но оставила для потомков этот кусочек с вековыми деревьями. Сегодня здесь можно насладиться волшебной природой и набраться сил. Татьяна Гончарова:

Большинство деревьев здесь именно той эпохи, и мы можем увидеть по стволам – это липы, тополя. В обхват – два-три человека. Особенные деревья – это липы наши, которые высаживались еще вдоль дорог, которые вели в Чечерск, потому что липы –это долговечные деревья, красочные и устойчивые. Они защищали от непогоды.

– Расскажите, кто из известных людей прогуливался по этому парку?

– Доподлинно известно, что в Чечерск заезжала сама Екатерина II, Николай I, Александр император, также Сергей Пушкин. По весне здесь очень красиво, река Чечера разливается. Луга полностью покрываются красивой голубой водой. Это то место, где небо сливается вместе с рекой. Здесь некоторые пары любят расписываться. Внизу, на берегах реки располагается городской амфитеатр, который с высоты птичьего полета напоминает гитару. Ловите нужную волну.

Татьяна Гончарова:

На большой сцене у нас можно посмотреть все что угодно, даже фильмы под открытым небом на свежем воздухе. Здесь у нас проходит шикарный праздник этнической культуры «Купалье». Именно здесь девушки плетут венки, потом спускаются к берегу Чечеры и запускают свои венки. Чувствуете место силы. Мы сейчас не про отменную рыбалку, хотя без улова здесь никто не остается. Издавна место, где Чечера впадает в Сож, было домом для радимичей. Легендарный путь «из варяг в греки». Найденные при раскопках топоры, копья, посуда говорят о развитии ремесла и торговли еще до IX века. На этом перекрестке встречались разные народы, культуры и цивилизации. Татьяна Гончарова:

Почему эта насыпь была в свое время? Во-первых, в качестве оборонительной функции, чтобы враги не так быстро напали. В эпоху раннего средневековья здесь находилась пристань. Вниз спускали какие-то товары, принимали товары. На ночлег останавливались торговцы, возможно, даже из Норвегии.