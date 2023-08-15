Останки замурованных женщин в Ратуше, жестокое убийство княгини. Какие легенды ходят вокруг Чечерска?

Ярче солнца. Чечерск в золотом кольце Гомельщины. Ее величество Ратуша – находка для туристов. Необыкновенная и таинственная.
Ярче солнца. Чечерск в золотом кольце Гомельщины. Ее величество Ратуша – находка для туристов. Необыкновенная и таинственная.
Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-этнографического музея:
Ходит один городской слух, что при реконструкции, когда отбивали камин, который в то время использовали для отопления, одна из стен выпала и образовалась ниша. И в этой нише были обнаружены останки двух молодых женщин.
– Их как-то в жертву принесли, когда строили? Что это такое?
– Возможно.
– Вроде не средневековье, такие дикие законы.
– По другим предположениям, эта ниша использовалась для городской казны.
Легенд в долине Поднепровья витает немало. Полагают, что название города пошло от местной речушки Чечоры. Известно романтическое предание про князя, который брал в военные походы свою дочку. Ее мама рано ушла из жизни.
Однажды весной река разлилась как море. Тогда девушка в восхищении воскликнула, что она похожа на тетерку, которая расправила крылья. Со временем тетера стала чечерой.
Еще одна версия пошла от предков радимичей, которые осели в этих краях, собирали мед и чечер, то есть воск. Вот такой он, славный Чечерск.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Легенда гласит – городом владел своенравный князь. Все свое время он проводил в военных походах, женился довольно поздно и в жены себе выбрал молодую прекрасную леди. Но вот беда – муж был страшно ревнивым и запретил здороваться с женой всем мужчинам в городе.
Однажды здесь, на торговой площади, юноша поздоровался с его музой. В порыве ревности он затоптал лошадью свою жену прямо на площади. Местные в память о ней посадили этот дуб. Ему уже порядка 300 лет. К нему приходят просить благополучия и счастья в семье.
План города в виде тела, чудо-парк и таинственная ратуша. Что вы могли не знать об истории Чечерска – подробности здесь.