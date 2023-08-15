Останки замурованных женщин в Ратуше, жестокое убийство княгини. Какие легенды ходят вокруг Чечерска?

Ярче солнца. Чечерск в золотом кольце Гомельщины. Ее величество Ратуша – находка для туристов. Необыкновенная и таинственная.

Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-этнографического музея: Ходит один городской слух, что при реконструкции, когда отбивали камин, который в то время использовали для отопления, одна из стен выпала и образовалась ниша. И в этой нише были обнаружены останки двух молодых женщин. – Их как-то в жертву принесли, когда строили? Что это такое? – Возможно. – Вроде не средневековье, такие дикие законы. – По другим предположениям, эта ниша использовалась для городской казны.

Легенд в долине Поднепровья витает немало. Полагают, что название города пошло от местной речушки Чечоры. Известно романтическое предание про князя, который брал в военные походы свою дочку. Ее мама рано ушла из жизни.

Однажды весной река разлилась как море. Тогда девушка в восхищении воскликнула, что она похожа на тетерку, которая расправила крылья. Со временем тетера стала чечерой.

Еще одна версия пошла от предков радимичей, которые осели в этих краях, собирали мед и чечер, то есть воск. Вот такой он, славный Чечерск.