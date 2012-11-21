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Первый в Беларуси агротуристический курорт может появиться в Воложинском районе

21 ноября 2012 13:38
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Новости Беларуси. Первый в Беларуси агротуристический курорт может появиться в Воложинском районе. Хозяева тамошних деревенских усадеб преуспели. В районе уже созданы агротуристический кластер и информационный центр, разработан маршрут «Воложинские тракты».

Обзавестись собственным агротуристическом курортом в Минской области может и Копыльский район. Здесь также есть оригинальные домики в деревне.

В агротуристических комплекса войдут как частные усадьбы, так и курорты, созданные сельхозпредприятиями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Государственная политика в сфере туризма # Государственная политика # Туризм

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