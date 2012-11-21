Исторические памятники зодчества сносят в Гомеле, чтобы застроить элитным жильем

Новости Гомеля. Уникальная деревянная застройка Гомеля тает на глазах. Горожане вынуждены наблюдать, как исторические кварталы конца 19 начала 20 веков, чудом уцелевшие во время Второй мировой, буквально исчезают. Краеведы бьют тревогу, не против сохранить наследие и местная власть, но дома сносят один за одним.

Улица Волотовская. Самый центр Гомеля. Здесь каждый кирпич пропитан историей. По одной из легенд, вот эти ступени помнят последнюю гомельскую княгиню Ирину Паскевич.

Резные ставни и портики - после дворца Румянцевых и Паскевичей, всё это могло бы стать главной изюминкой туристических маршрутов Гомеля. Об этом не первый год говорят местные историки, архитекторы, журналисты, краеведы. Счёт направленных в горисполком обращений идёт на десятки.

Мария Булавинская, историк:

Яны ацаніли будынкі. Напісалі, што яны маюць гiстарычную каштоўнасць, але знаходяцца ў аварыйным стане. А таму iх нельга захоўваць. Прапанавалі фатаграфавать.

Столетние деревянные строения признали аварийными с формулировкой 100% амортизация. Уместно ли применять такую формулировку к, по сути, антиквариату, который растёт в цене с годами - вопрос спорный. Кроме того, строитель с 50-летним стажем Борис Марголин не считает свой дом развалиной.

Борис Марголин:

Это качество исключительное. Посмотрите, какие брёвна. Они ж не гниют. Не были подсочены потому что. На этом примере учиться надо стройматериалы производить. Учиться строить.

За долгие годы переписки краеведов с горисполкомом ни одной из сторон не пришло в голову начать процедуру включения домов в государственный перечень памятников. Хотя и это, по мнению чиновников, проблему не решило бы.

Наталья Гришковец секретарь координационного совета по вопросам охраны историко-культурного наследия при Гомельском горисполкоме:

Проблему сохранности это не решит. Даже если они будут включены в государственный список, это будет третья категория ценностей, а по закону третья категория ценностей – это охрана за счет собственника. Нужна программа, государственная программа по сохранению деревянного зодчества.

И всё же, статус памятника не позволит застройщикам сносить дома. Общественные активисты уже отправили в Министерство культуры пакет документов на включение деревянного Гомеля в государственный список историко-культурного наследия. Успеют ли принять положительное решение до того как историческую улицу застроят элитным жильём, покажет время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.