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Юбилей агротуризма отметят пышным балом в Мирском замке

20 ноября 2012 06:56
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Новости Беларуси. Юбилей сельского туризма отметят сегодня балом в Мирском замке. Красивые длинные платья и смокинги – на вечере будет строгий дресс-код. Гости встретятся с историческими персонажами, поучаствуют в конкурсах, поиграют в фанты, и, конечно же, потанцуют.

За прошедшие 10 лет сельский туризм в Беларуси прижился и получил развитие. Эту сферу поддерживает государство. И сейчас в республике работают более 2 тысяч агроусадеб. Отдых в деревне на лоно природы с сельским колоритом  оценили не только белорусы, он притягивает всё больше иностранных туристов, которые знакомятся с нашими традициям и национальной культурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Туризм # Агротуризм

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