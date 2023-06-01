Президиум Совета ФПБ и коллегия Минспорта обсудили туристический потенциал Беларуси

Край с уникальной природой, богатым историческим, архитектурным наследием и самобытной культурой. О туристическом потенциале Беларуси говорили накануне на выездном заседании Президиума Совета Федерации профсоюзов и коллегии Министерства спорта и туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санкционное давление не помешало отрасли показать хорошие результаты по итогам 2022-го. С каждым годом наша страна становится более привлекательной для путешественников. И речь как об иностранцах, так и о белорусах. Оздоровлению за границей многие граждане предпочитают отдых в отечественных здравницах. Ведь качество услуг на уровне. В этом убедились участники встречи. В рамках мероприятия они ознакомились с инфраструктурой спортивно-оздоровительной базы и лечебным профилем одного из санаториев в Минском районе. Придать развитию внутреннего туризма новый импульс – цель на ближайшую перспективу.

Фото: Telegram-канал Министерства спорта и туризма Республики Беларусь

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Для нас сегодня очень важно с нашим партнером во все регионы нашей республики зайти, в каждый районный центр. У нас большие проекты, мы хотим с этого года начиная эти проекты реализовать.

Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму туристско-экскурсионного предприятия:

Мы стремимся по максимуму познакомить именно с теми уникальными страничками истории, национальной кухни именно нашей страны. Охватываем мы, конечно, все виды туризма. Это и промышленный, и историко-культурный, и экологический, чтобы оказать весь спектр услуг, который нужен сегодня нашему туристу-потребителю. Потому что белорус – это уже избалованный турист, его просто экскурсией не удивишь.