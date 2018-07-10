Отдых за рубежом: как выбрать туроператора и что нужно знать перед выездом

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома – Светлана Демешко.

Что делать в случае отмены турпутевок? Куда обращаться?

Светлана Демешко, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

На сегодняшний день эта ситуация актуальна. Мы все видим и слышим, что происходит в мире. Я бы, наверное, посоветовала, прежде всего, более ответственно подходить к подбору тура, туроператора. Нужно обратить внимание на известных туроператоров, которые работают очень давно на рынке туристических услуг, и как-то зарекомендовали себя с положительной стороны. Второй шаг, который я бы тоже рекомендовала, это собрать какую-то информацию о туроператоре, которая находится в общем доступе, это, прежде всего, посмотреть зарегистрирована ли данная туристическая компания или туроператор в Едином государственном реестре юридических лиц. Второе – прошёл ли он сертификацию, эту информацию можно посмотреть на сайте Министерства спорта и туризма РБ. На сегодняшний день данная сертификация является добровольной для туристических компаний, тем более, она интересна и важна. Если сам туроператор готов добровольно пройти на эту сертификацию, это говорит о его хороших и добрых намерениях в работе на этом рынке. Последний шаг – это подготовиться при выезде за границу, уточнить телефоны того посольства, в какой стране он планирует свой отдых. И обязательно, чтобы был под рукой телефон туроператора, потому что в каких-то непредвиденных обстоятельствах нужно связываться со своей туристической компанией, которая продала вам тур, и если она не отвечает и не может решить вашу проблему, то, конечно, обращаться в представительство посольства Республики Беларусь за рубежом.