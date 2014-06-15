Осторожно – отдых! Как дешевые 5 звезд могут оказаться тремя и почему туристу нужно смотреть в оба?

Новости Беларуси. Об отдыхе. А, точнее, о его обратной стороне. Истории и пятизвездочных отелях, которые на самом деле оказываются банальными тремя звездами, якобы включенными услугами, за которые по прилету все же нужно платить, и комфортабельных автобусах, где, как выясняется уже в пути, нет ни кондиционера, ни туалета – все это многие проходили и не раз.

Так вот, в начале лета и уже в разгар отпускного сезона мы попытались собрать самые вопиющие и до боли типичные случаи, чтобы те, кто еще только планирует отпуск, не наступили на те же грабли. Итак, осторожно – отдых!

Виктория Белоус:

Увидеть Париж и умереть. Это была мечта. Экскурсию можно назвать галопам по Европе.

Вероника Кондратюк:

Нужно было очень много документов. Плюс открывать валютную карточку. Я решила, почему бы ни открыть через человека, которого мне посоветовали.

Анна:

Компания предлагала нам 4 звезды, с питанием, все включено. Номер – апартаменты.

Отпуск у наших героинь начинался с отличного чемоданного настроения. Виктория собиралась на уик-энд в Париже. Так назывался ее тур. Так она его себе представляла: Варшава, Амстердам, Берлин, Париж.

Но вместо обещанного незабываемого путешествия по Европе, за которое, кстати, Вика платила по европейским ценам, привезла багаж неприятных эмоций. За 6 дней накопилось на целую петицию, которую она отправила в турфирму и на форум сайта СТВ.

Виктория Белоус:

Автобус нам выделили маленький. Естественно, туалета там не было, аппаратура внутри сломалась, мы были без телевизора, кофе-чай нам не предоставляли, хотя обещали. У нас был сломан автобус. И ушло достаточное количество времени, чтобы его починить. Соответственно, люди, которые нас сопровождали, компенсировали это время за счет наших экскурсий.

Фотосессий с Елисейских полей, Лувра и видов с Эйфелевой башни Виктория тоже не привезла. Из воспоминаний – стоп-кадры, снятые из окна автобуса, и еще разбитый телефон. Скучные экскурсии, стоимостью как минимум 10 евро за каждую, легли сверх затрат, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктория Белоус:

В договоре была цена услуг на дополнительные экскурсии. После чего, когда мы сели в автобус, нам раздали бумажки, в которых эти услуги были гораздо дороже.

В итоге вместо 300 евро туристка заплатила 500. Правда, в договоре она уже потом прочитала, что цена тура может меняться.

И это момент, на котором в разгар туристического сезона обжигаются многие туристы. Просто документ зачастую читают сквозь пальцы, говорит Людмила. Она в турбизнесе давно, согласилась выступить независимым экспертом.

Людмила Некрасова, менеджер по туризму:

Сначала нужно оговорить очень много нюансов, чтобы потом какие-то моменты, о которых мы договорились, были отражены в договоре. На какие нюансы нужно обратить внимание? Во-первых, когда клиент приходит в офис, общее пожелание для клиента – максимально точно изложить свои пожелания. Если это неопытный путешественник, он может не знать очень много нюансов, которые должны присутствовать. Даже начиная вопросов оформления визы, оформления страховки.

Анна после привезенного из Болгарии совсем не бронзового загара, а накаленных до предела нервов, дошла до суда. Девушка рассказывает: услуги турфирмы за 1300 долларов на четверых оказались медвежьими. Цена поначалу подкупила, но на месте оказалось – переплатили. Ведь деньги отдавали за 4-звездочный отель, но звезды в тот день расположились не в их знаках.

Анна:

Я нашла один отзыв, где было написано про эту одну звезду. Мне было сказано, чтобы не беспокоилась, это не тот отель. Там есть еще один. Поэтому мы поверили и поехали, думая, что будет все нормально.

В стоимость путевки вошли грязные номера, сломанный диван и голодные будни. В ресторане, куда приходили 200 человек, а мест было на 60, еды просто не хватало.

Анна:

Мы начинали с претензий, где все это описали, приложили фотографию. Нам пришел ответ. В ответе было сказано, что эта информация недостоверная. Был приложен фальсифицированный сертификат на 4 звезды. Наш адвокат обратился общество, которое регулирует вопрос звездности, и нам пришел официальный ответ, что там 1 звезда. После этого мы уже решили подать в суд.

Судилась Анна год. Своей вины турфирма так и не признала. Но вердикт судьи: за проживание и моральный вред клиентам деньги вернуть.

Раннее бронирование или горящая путевка? Порой эти выгодные предложения стоят вдвойне дороже. И стопроцентную гарантию отдыха по вип-классу не даст никто.

И все зависит не только от менеджера. Есть еще принимающая сторона и обстоятельства.

Людмила Некрасова, менеджер по туризму:

Допустим, «горят» места на самолете. Тогда у нас получаются горящие путевки, в которых может быть предложен самый минимальный отель, чтобы создать минимальный пакет по стоимости и тем самым привлечь клиента. Клиенту тогда нужно обратить вынимание или обсудить с оператором, какой это будет отель и в чем эти минимальные условия заключатся. Иногда клиенту везет больше, «горят» гарантированные места в отелях. Эти места могут быть в очень хороших отелях. Тогда предлагается по горящему туру место в хорошем отеле. Тогда клиент выигрывает больше. Но такие случаи бывают реже.

Я не могу сказать, что есть 100-процентная выгода от раннего бронирования, потому что все зависит от того, как развивается сезон в дальнейшем.

Агентство «Смолянка» на рынке уже больше 15 лет. Основное направление – Черногория. Только за сезон на курорты туда отправляет 3000 туристов.

Многих клиентов менеджеры знают в лицо. Так что если вы любите море, солнце и песок, если умеете отдыхать и хотите открывать культуру, историю и традиции, вам сюда. Здесь предлагают эксклюзивные как автобусные, так и авиамаршруты.

Наталья Михайлова, заместитель директора туристического агентства «Смолянка»:

Делаем комбинированные туры с отдыхом в Черногории и с посещением огромного количества европейских столиц. Через Италию, Хорватию. Есть туры, которые предполагают комфортную доставку в Черногорию, поскольку они без ночных переездов и с насыщенной экскурсионной программой.

За эти годы «Смолянка» завоевала авторитет не только среди туристов. Агентство уважают и конкуренты, и коллеги. Десятки дипломов («За верность традициям турбизнеса, стабильность и качество работы») – тому подтверждение. А свой маршрут успеха в агентстве разработали давно и, главное, с него не сворачивать.

Наталья Михайлова, заместитель директора туристического агентства «Смолянка»:

Есть второй офис, который работает только на экзотике, на европейских турах. Тоже есть постоянные клиенты. Весь мир, пожалуйста.

Вероника Кондратюк все отпускные хотела потратить на отдых в Европе. Собралась девушка в романтическую Италию. Чтобы открыть визу, агентство запросило у нее целый пакет документов. И тогда она решила пойти более легким путем. Обратилась к посреднику. Тот требовал только фото, паспорт и сумму в 2 раза больше.

Вероника Кондратюк:

Мы составили с ним договор, он был подкреплен юридической печатью. Я очень внимательно прочитала договор. Ничего не смутило: были подписи, такая же копия была у него на руках. Отдал паспорт, отдала деньги. Он сказал, чтобы я ответа ждала в середине мая.

Сегодня уже середина июня, а у Вероники ни паспорта, ни денег, ни визы. Парень оказался мошенником.

Среди пострадавших не только наша героиня. Кроме милиции его еще разыскивают пользователи социальных сетей. И таких немало.

В историях всех наших героинь есть лирическое начало, драматическая середина и, как в той басне, мораль.

Виктория Белоус:

Если вы понимаете, что качество не соответствует цене, то нужно это дело фотографировать, записывать на диктофон все, что говорит экскурсовод, чтобы в дальнейшем у вас были доказательства.

Вероника Кондратюк:

Делая выводы своей истории, я, конечно, посоветовала бы всем, кто сейчас делает визы, никогда и ни под каким предлогом не отдавать свои личные документы в чужие руки.

Анна:

Нужно искать информацию в Интернете, не полностью доверять словам агента. Нужно чуть-чуть хотя бы проверять.