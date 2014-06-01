Деревня Корма (Гомельская область, Республика Беларусь)

Деревня Корма. Находится деревня в Гомельской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

В Беларуси поселений с названием Корма очень много, а районный центр только один и находится он именно в Гомельской области.

Что касается названия этого поселения, то кормой здесь, на Гомельщине называют заводь. А образовалась эта заводь от речки Сож, которая и протекает рядом с местечком Корма. На берегах реки сохранилось много старинных курганных могильников и городищ, которые покидали по реке Сож.

Корма была основана радимичами, племенем, которое жило на берегу Сожа.

Первое летописное упоминание про местечко Корма — 16 июня 1565 года. Именно в этот год Великий князь и король Жигимонт Август Корму подарил шляхтичу Быковскому за заслуги перед Отечеством. Им Корма принадлежала до начала 20 века. На месте сегодняшней бойницы раньше стоял дом Быковских.

После первого раздела РП Корма вошла в состав Российской империи. В 1784 году Корма во всех бумагах значится как местечко Корма.

Дочка пана Быковского вышла замуж за Дория-Дерноловича, который на окраине Кормы построил себе дворец. Этот дворец хорошо сохранился и сегодня.

В 1830 году на одном из самых высоких мест местечка Корма началось строительство каменной униатской церкви. Но в 1831 году произошло шляхетское восстание на Беларуси. После восстания было решено запретить строительство униатской церкви, а достраивали ее как православную. Церковь освятили в честь святого Николая. Когда к власти пришли большевики, церковь они закрыли, сделали там клуб, позже пекарню. В 1960 годах в пекарне был пожар, после которого здание никто не обновлял. Когда прошли те страшные времена, местные жители собрались и решили обновить церковь, даже обратились в Гомельскую епархию за помощью, но там сказали, что церковь стоилась изначально как униатская, поэтому они обновлять ее не будут. Так и стоят сегодня остатки этой церкви. Эти остатки внесены в список культурных ценностей и их повреждение карается законом.

В 1939 году на БССР не было ни одной официально действующей церкви. Последняя церковь была закрыта летом 1939 года в Бобруйске.

Во время войны 1812 года в Корме произошла битва между отступающим российским войском и наступающим французским войском.

Под конец 18 века на речке Кормянка стояла водяная мельница, в самой Корме был кирпичный завод. В то время в Корме было 24 дома христианские и 54 иудейские. Здесь когда-то жило много евреев. В Корме была одна церковь и 3 синагоги. В деревне была еврейская школа, гостиный двор. 4 раза в год в деревне проводили кирмаши.

В Корме в основном раньше жили торговцы и ремесленники (были они небогатые). Из богатых евреев в Корме жил только один домовладелец и братья-арендаторы, у которых в 1910 году был двухэтажный дом единственный на всю деревню. Этот дом сохранился до сегодняшнего дня.

В 1919 году в Корме установилась советская власть. Большевики начали ездить по деревням и забирать, как они говорили, лишнее. Крестьянам это надоело и они подняли мятеж. Крестьяне собрались в Корме около исполкома, к ним вышел большевик Абатуров, они ему сказали: ваша власть закончилась.

В 1904 году в Корме родился белорусский поэт Т. Курбатский. Был учителем у Ивана Мележа. Погиб во время Второй мировой войны. До войны писал стихи, печатался в белорусских журналах, газетах.

Не забывайте того места, где вы родились и где вы росли. Не забывайте друзей детства, друзей юношества.