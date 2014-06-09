Деревня Перебродье: имеет свой герб, который был по-новому утвержден указом президента Республики Беларусь от 2 июня 2009 года

Деревня Перебродье. Находится деревня в Миорском районе, Витебской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Здесь когда-то, видно, был брод, через который переправлялись, именно оттуда могло и пойти название деревни — Перебродье, потому что деревня стояла возле брода.

Витебщина очень богата на загадочные валуны. Один из таких валунов есть и возле деревни. Его называют следовик, потому что на валуне виден человеческий след, кто его оставил никто не знает, но интересно то, что валун покрывается мохом, а след этот всегда чистый. Наши предки верили в то, что эти следы на валунах оставил всемогущий Бог солнца. Когда он спускался на землю, то ходил по валунам, чтобы не загорелась земля, и под его горячим следом валуны становились как тесто, застыв, оставляя след. Нашии предки-язычники приходили к таким валунам, молились и приносили жертвоприношения, чтобы задобрить силу природы. Рассказывают, что при помощи таких валунов можно вызывать дождь или солнце. Всегда при таком валуне в деревне жил человек, который знал специальную молитву, которая передавалась из поколения в поколение. Когда, говорят, была сильная засуха, все вокруг высыхало, то собирались специальные люди в деревне и с этим человеком шли к валуну, этот человек становился босой ногой на этот след, молился, после чего начинал идти дождь. Когда пришло христианство на наши земли и все языческое стали уничтожать, то христианские идеологи придумали версию про эти следки — эти следы оставили святые. Говорили: вы люди, грешные от рождения, и за вами всегда следят, даже когда вокруг никого нет. Это святые ходят и смотрят, чем вы занимаетесь, что вы делаете.

Деревня находится на берегах двух озер. Когда-то здесь была небольшая деревня рыбаков. И вот во время войны вместе со своим войском здесь оказался король и великий князь ВКЛ Жигимонт Август. И вот рыбаки с этой деревни показали королю, где можно перебраться вброд на тот берег реки. После этого деревню и начали называть Перебродье. В благодарность король дал рыбакам земли по 10 км на запад и восток.

25 февраля 1571 года деревня получила право на самоуправление с подписью короля Жигимонта Августа.

В середине 18 века деревня была центром волости Браславского повета, Виленского воеводства. Тогда королем был Август III.

Когда мы вошли в состав Российской империи, российское правительство начало запрещать униатство, униатов начали переводить в православие.

В 1900 году в деревне случился великий пожар, во время которого сгорела старая православная церковь. В 1908 году начали строить новую православную церковь. В 1911 году эту церковь уже построили и освятили. В советское время эта церковь была закрыта, там был клуб. Когда прошли те страшные времена, то здание храма снова передали православным верующим.

В 1790 году в деревне проживало около 200 жителей. Через 2 года Станислав Август Понятовский подтвердил привели на Магдебургское право. Жители деревни имеют право сами выбирать бурмистра, войта, имели право строить корчмы, магазины.

Станислав Август Понятовский хотел, чтобы Перебродье расширялось, чтобы со временем оно стало большим городом. 3 июня 1792 года Станислав Август Понятовский Перебродье дал герб, на котором было написано «Штандарт свободы и единства». Великим городом, как хотел этого король, деревня не стала. После второго раздела РП Перебродье вошло в состав Российской империи. Под конец 19 века в деревне (тогда она называлась местечком) проживало почти 700 жителей. Тогда Перебродье было центром волости Дисненского повета Виленской губернии. В 1921 году деревня вошла в состав Польши, где Перебродье было уже центром Гмины Браславского повета Виленского воеводства.

В польское время в 1933 году на окраине деревни появился небольшой деревянный костел, который в советское время был закрыт, в нем сделали зернохранилище, здание костела было доведено до полуразрушенного состояния. Только в начале 21 века католики смогли обновить костел.

На старинном деревенском кладбище хоронили и православных, и католиков. На кладбище еще сохранилось несколько каменных крестов, также сохранилась надмогильная часовня 1883 года захоронения.

В польское время в деревне был создан свой хор. Он пел очень хорошо. В 1934 году через Перебродье проезжал президент Польши Мастицкий. Хор перебродский выступал перед президентом и получил высокую оценку. Говорят, очень понравилось пение хора президенту. Но когда в деревню пришли большевики, то к хору отнеслись не очень хорошо, потому что хор был создан при церкви, и все, кто пел в этом хоре, ходили в церковь, что большевикам не нравилось. Жизни хору не дали, и руководитель хора Василий Юневич вместе с другом Михаилом Шуменским покинули Перебродье и поехали к Григорию Ширме, стали ведущими солистами. Они создали дуэт, получили большую известность на Беларуси. Они пели белорусские народные песни и произведения белорусских композиторов. Василий Юневич и Михаил Шуменский получили звание «Заслуженный артист БССР».

2 июня 2009 года указом президента Республики Беларусь был по-новому утвержден старинный герб деревни под названием «Штандарт свободы и единства».