Блогер первым в мире сделал селфи на вершине статуи Христа в Рио

Новости Бразилии. Путешественник, блогер и фотограф британец Ли Томпсон ради удачного кадра забрался на вершину статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и сделал там селфи (фотографию самого себя).

Кстати, Томпсон стал первым в мире человеком, который запечатлел себя на вершине этого монумента.

Томпсон и Харви, основатели крупной туристической компании, прилетели в Бразилию в преддверии чемпионата мира по футболу.

Ли Томпсон, путешественник, блогер и фотограф:

Когда у меня появилась возможность первому в мире (и пока единственному) сделать селфи с Христом, то я не смог этому сопротивляться.

Для того, чтобы оказаться на вершине монумента, Ли и Оливер преодолели 12 лестничных пролетов, проходящих как снаружи, так и внутри гигантского сооружения.

Напомним, высота статуи Христа-Искупителя – символа Бразилии – составляет 38 метров. Ее построили более 80 лет назад. Монумент расположен на горе КорковАду на высоте 709 метров над уровнем моря. С ее смотровой площадки открывается живописный вид на Рио-де-Жанейро. Несколько лет назад голосованием пользователей Интернета статую Христа-Искупителю избрали одним из семи новых чудес света.