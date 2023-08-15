Чечерский Пантеон. Рассказываем о единственном в Беларуси храме-ротонде

Перезагрузка духовная. Еще одно детище графа Чернышева, достойное вашего внимания, – храм-ротонда. Единственный в Беларуси. Чечерский Пантеон, он же Спасо-Преображенская церковь – уникальный памятник архитектуры второй половины XVIII века, который сумел пережить годы атеизма.

Шедевр приписывают как Василию Баженову, так и Джакомо Кваренги. Вопрос открытый. В основе святыни 15-метровый круг – символ вечности, добра и связи с высшими силами. Внутри все так же прекрасно, но наш совет – перед путешествием созвонитесь с батюшкой. Он здесь нарасхват, и двери могут быть закрыты.

Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-этнографического музея:

Этому храму было суждено стать жемчужиной православной жизни. Во время войны здесь был склад. Во время оккупации Чечерского района храм использовался как тюрьма для военнопленных. Все дорогие иконы, убранство для духовенства, оклады какие-то богатые – все было вывезено немецкими войсками.

Иконы Бабичской школы – сокровище храма и всего региона. Интересно, что князь Чернышев для росписи православных храмов пригласил итальянских мастеров, которые работали в стиле Возрождения. В помощники они набирали крестьянских парней, которые переняли драгоценную технику живописи. Сегодня в музее хранится порядка 93 икон. Среди них значительное место занимает всеми любимый Николай Чудотворец. Кстати, покровитель путешественников.