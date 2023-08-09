В сафари-тур необязательно лететь в Африку. Вот где можно увидеть животных в дикой природе в Беларуси

В Освейском заказнике можно отправиться в сафари-тур и понаблюдать за обитателями онлайн. Приключений на лесных стежках хоть отбавляй. Копытные приходят на водопой и кормовые поля. Есть даже его величество зубр.

Наш совет – выбирайтесь, когда не жарко, утром или вечером. Удача будет на вашей стороне. В наш объектив попали буслик, парочка серых цапель и стадо оленей. Отличные фотомодели. Анастасия Макеева, корреспондент:

Вот это красота!

Игорь Романюк, директор Республиканского ландшафтного заказника «Освейский»:

Вот она, одна из обзорных точек сафари-тура. Перед нами Лиснянский остров на озере Лисно, около 30 гектаров. На нем любят обитать лоси даже в летний период. Там вода рядом, они этой водной растительностью питаются.