В сафари-тур необязательно лететь в Африку. Вот где можно увидеть животных в дикой природе в Беларуси

В Освейском заказнике можно отправиться в сафари-тур и понаблюдать за обитателями онлайн. Приключений на лесных стежках хоть отбавляй. Копытные приходят на водопой и кормовые поля. Есть даже его величество зубр.
В Освейском заказнике можно отправиться в сафари-тур и понаблюдать за обитателями онлайн. Приключений на лесных стежках хоть отбавляй. Копытные приходят на водопой и кормовые поля. Есть даже его величество зубр.
Наш совет – выбирайтесь, когда не жарко, утром или вечером. Удача будет на вашей стороне. В наш объектив попали буслик, парочка серых цапель и стадо оленей. Отличные фотомодели.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Вот это красота!
Игорь Романюк, директор Республиканского ландшафтного заказника «Освейский»:
Вот она, одна из обзорных точек сафари-тура. Перед нами Лиснянский остров на озере Лисно, около 30 гектаров. На нем любят обитать лоси даже в летний период. Там вода рядом, они этой водной растительностью питаются.
Как на полотнах в Третьяковке. На горе Маяк, как на божественном Олимпе, собрано лучшее, что есть в нашей природе. Тайга, широколиственные леса, низинное болото и бескрайняя гладь. Озеро Лисно – сердце трансграничной территории. Оно находится в самом центре заповедной красоты, окружено Себежским нацпарком, заказниками «Освейский» и «Красный бор». Эти холмогоры украсят ваше лето и жизнь. К слову, для отдыха здесь оборудованы беседки и кострище. Ловите волны вдохновения.
Игорь Романюк:
Сафари-туры мы организуем либо весной – это апрель, начало мая, когда можно в течение всего дня увидеть животных. И вторая половина августа до октября-ноября. Выходят на кормежку дикие животные, их можно встретить прямо из окна машины. Можно выйти, сфотографировать, потому что машин они не боятся.
Порадует Освея и любителей активного туризма. Байдарки, сапы, велосипеды. Выбирайте приключения по душе.
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