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Проект «БелАЗ – бренд Беларуси»: туристам предлагается прокатиться за рулем машины грузоподъемностью 220 тонн

18 августа 2017 05:58
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Новости Беларуси. За рулем карьерного самосвала. В Беларуси туристы смогут прокатиться на гиганте нашего машиностроения – БелАЗе грузоподъемностью в 220 тонн. Высота техники сравнима с высотой трехэтажного дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «БелАЗ – бренд Беларуси»: туристам предлагается прокатиться за рулем машины грузоподъемностью 220 тонн-1

Туристам также предлагается пройти начальный курс обучения вождению на динамическом тренажере и попробовать себя в роли водителя-испытателя. Проект промышленного туризма «БелАЗ – бренд Беларуси» реализуется на предприятии уже два года. За это время завод посетили более 36 тысяч человек из 27 стран.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм

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